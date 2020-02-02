كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية

مسؤولون بملابس واقية أمام رجل مسن سقط أرضًا وتوفي على طريق قرب مستشفى في ووهان في 30 يناير. (فرانس برس)

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس «كورونا» المستجد ارتفع إلى 304 أشخاص بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصاً إضافياً، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، فيما فرضت مدينة ونتشو في شرق الصين قيوداً مشددة على تنقلات سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة وأغلقت عدداً كبيراً من طرقاتها الرئيسية في محاولة لاحتواء الفيروس الذي يتفشى بوتيرة سريعة في هذه المدينة الواقعة خارج بؤرة الوباء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضاً 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.

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وحسب وكالة «فرانس برس»، وبموجب الإجراءات الجديدة، لم يعد مسموحاً سوى لفرد واحد فقط من كل أسرة بأن يخرج من المنزل مرة واحدة كل يومين لشراء الضروريات في مدينة ونتشو. وأغلقت السلطات أيضاً 46 من محطات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة المدفوعة، مما يعني أنّ استخدام هذه الطرقات أصبح مستحيلاً، كما أوقفت وسائل النقل المشترك بأسرها ومنعت سير الحافلات التي تسير لمسافات طويلة.

وتنص الإجراءات الجديدة أيضاً على إغلاق كل الأماكن العامة مثل دور السينما والمسابح. كما منعت السلطات الشركات من فتح أبوابها مجدداً قبل 17 الجاري، في حين أغلقت كل المؤسسات التعليمية لغاية الأول من مارس.



وونتشو التي بلغ عدد المصابين فيها 265 شخصاً تبعد أكثر من 800 كلم من ووهان، المدينة التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر وأصبحت منذ 23 يناير موضوعة بأسرها عملياً تحت الحجر الصحي. وتقع ونتشو في تشيجيانغ، ثاني مقاطعة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعد مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء وعاصمتها ووهان.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في ديسمبر في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية وانتشر خلال عطلة رأس السنة الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.