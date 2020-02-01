عزلة الصين تزداد مع وصول عدد الوفيات بـ«كورونا» إلى 259

رجل يغطي وجهه بقنينة بلاستيكية كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد، في هونغ كونغ، 31 يناير 2020. (أ ف ب)

ازدادت عزلة الصين على خلفية انتشار فيروس «كورونا»، السبت، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عنه إلى 259، في وقت تصدرت الولايات المتحدة وأستراليا قائمة الدول التي فرضت إجراءات استثنائية لحظر السفر من وإلى الدولة الآسيوية.

وانتشر الفيروس في أكثر من 20 دولة، فكانت بريطانيا وروسيا والسويد بين البلدان التي أكدت أولى الإصابات لديها، ما دفع الحكومات للمسارعة إلى فرض قيود للحد من انتشاره، وفق «فرانس برس».

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وشددت الولايات المتحدة موقفها، الجمعة، عبر إعلان حالة طوارئ وطنية، لتمنع بشكل موقت دخول الأجانب الذين زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين. وقال وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، «إن المواطنين الأجانب، من غير أفراد العائلات المباشرين لمواطنين أميركيين أو آخرين يحملون إقامات دائمة سيُمنعون من دخول الولايات المتحدة».

وأعلنت أستراليا كذلك أنها ستمنع دخول غير المواطنين أو المقيمين القادمين من الصين، بينما سيكون على مَن سافروا إلى البلد الآسيوي من مواطنين أو مقيمين «عزل أنفسهم» لمدة أسبوعين.

وأعلنت فيتنام تعليق جميع الرحلات من وإلى البر الصيني الرئيسي وهونغ كونغ اعتبارًا من السبت في إطار «تشديد الإجراءات» لمكافحة الفيروس. وكانت تايوان على قائمة الوجهات الممنوعة، لكن الإشارة إليها أُلغيت في ما بعد.

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واتخذت دول بينها إيطاليا وسنغافورة ومنغوليا المجاورة للصين خطوات مشابهة. وأوصت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول مواطنيها بعدم السفر إلى الصين.

وأعلنت بريطانيا، السبت، أنها سحبت بشكل موقت عددًا من الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من أنحاء الصين، بعد يوم على طلب وزارة الخارجية الأميركية من موظفي السفارة إرسال مَن هم دون 21 عامًا من أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.

غير ودية

وأصرت بكين على أنه بإمكانها احتواء الفيروس، ووصفت توصية واشنطن ضد السفر إلى الصين بأنها «غير ودية». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ «إنها بالتأكيد ليست مبادرة حسن نية».

وينص إعلان الطوارئ الأميركي على وضع الأميركيين العائدين من مقاطعة هوباي الصينية، حيث ظهر الفيروس، قيد الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا وفحص القادمين من باقي أنحاء الصين.

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وظهر الفيروس في مطلع ديسمبر، ويعتقد أنه بدأ من سوق في ووهان عاصمة هوباي، حيث تباع حيوانات برية. وانتشر عالميًّا إثر رأس السنة الصينية التي تشهد سفر مئات ملايين الصينيين داخليًّا وفي الخارج.

وفي مسعى لمنع انتقال العدوى، مددت الحكومة العطلة، وحضت الناس على تجنب التجمعات. ودعت الكثير من المقاطعات والمدن الشركات لمواصلة إقفال أبوابها لأسبوع إضافي بعد انتهاء العطلة الإثنين.