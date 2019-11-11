ملك الأردن يزور الباقورة بعد انتهاء وضعها باتفاق السلام مع إسرائيل

زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإثنين يرافقه ولي عهده الأمير حسين منطقة الباقورة شمال المملكة بعد يوم واحد على انتهاء حق اسرائيل بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق السلام.

وذكرت قناة «المملكة» الرسمية في خبر عاجل أن الملك عبد الله الثاني وولي عهده زارا الباقورة عصر الإثنين.

بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»

ولاحقًا ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي، أن الملك وولي عهده زارا الباقورة واستقبلهما لدى وصولهما «رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة»، بحسب «فرانس برس». وأضاف أن الملك استمع إلى «إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة».

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد على إعلان الملك أن الأردن فرض سيادته الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة وكان لها حقّ التصرّف بها لمدة 25 عاما (انتهت أمس الأحد) بموجب ملحق خاص بها في معاهدة السلام التي وقعها الاردن واسرائيل عام 1994.

وكان ملحق خاص بالباقورة وبالغمر ضمن معاهدة السلام أعطى حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاماً، على أن يتجدّد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية الدولة العبرية برغبتها باستعادة هذه الاراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة.

الملك عبد الله يعلن سيادة الأردن على الباقورة والغمر

وقرّر الملك عبد الله العام الماضي عدم تجديد الملحقين الخاصيين بأراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب). وانتهى امس الأحد حق المزارعين الإسرائيليين بزراعة الأراضي الأردنية في الباقورة (نهارييم بالعبرية) والغمر (تزوفار).

إلا أن مصدرًا رسميًا في وزارة الخارجية الأردنية قال الاحد إنه سيسمح للمزارعين الاسرائيليين بحصد ما زرعوه من خضار ولمرة واحد فقط في هذه الاراضي بعد حصولهم على تأشيرة من السفارة الاردنية في تل ابيب. وأكد أن «هذا سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط» ودون تجديد أو تمديد.

وكان الأردن وافق خلال مفاوضات السلام على إبقاء أراضي الباقورة والغمر الحدوديتين بتصرف الدولة العبرية، مع اعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليها. وأنهت معاهدة وادي عربة الموقعة في 26 أكتوبر 1994 رسميا عقودا من حالة الحرب بين البلدين.