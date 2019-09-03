فيديو يظهر الدمار الذي خلفه إعصار «دوريان» في جزر الباهاماس

أظهرت أولى لقطات جوية من جزر الباهاماس دمارًا واسع النطاق بعد أن وصل إعصار «دوريان» إلى اليابسة مع أقصى رياح مستدامة اقتربت من 185 ميلًا في الساعة (295 كلم/ ساعة)، وسُجلت هذه اللقطات اليوم الثلاثاء، وأكد المسؤولون وقوع 5 حالات وفاة في الجزيرة حتى الآن، لكن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع جريدة «تريبون 242» المحلية أمواجًا هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة وسط أغصان الأشجار وألواح خشبية وحطام.

وفي تقييم أولى للأضرار قامت به السلطات ومسئولون من الصليب الأحمر على الأرض، فقد دمر نحو 13 ألف مبنى كما خلف الإعصار «أضرارًا بالغة» في جزيرتي أباكو وباهاما الكبرى.

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وقال مدير مركز عمليات الطوارئ في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف سون بالو في بيان «ليس لدينا حتى الآن صورة كاملة عما جرى، لكن من الواضح أن أثر الإعصار دوريان كارثي». وصرف الاتحاد 230 ألف يورو من أموال صندوقه للطوارئ لاستخدامها في عمليات الإغاثة الأولية.

وبحسب مدير مركز الأعاصير الوطني كين غراهام، فستكون الباهاماس خاضعة لرياح شديدة وأمطار غزيرة يخلفها الإعصار لمدة ثلاثين ساعة مقبلة.