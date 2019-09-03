فيديو يظهر الدمار الذي خلفه إعصار «دوريان» في جزر الباهاماس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 09:51 مساء

أظهرت أولى لقطات جوية من جزر الباهاماس دمارًا واسع النطاق بعد أن وصل إعصار «دوريان» إلى اليابسة مع أقصى رياح مستدامة اقتربت من 185 ميلًا في الساعة (295 كلم/ ساعة)، وسُجلت هذه اللقطات اليوم الثلاثاء، وأكد المسؤولون وقوع 5 حالات وفاة في الجزيرة حتى الآن، لكن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع جريدة «تريبون 242» المحلية أمواجًا هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة وسط أغصان الأشجار وألواح خشبية وحطام.

وفي تقييم أولى للأضرار قامت به السلطات ومسئولون من الصليب الأحمر على الأرض، فقد دمر نحو 13 ألف مبنى كما خلف الإعصار «أضرارًا بالغة» في جزيرتي أباكو وباهاما الكبرى.

الأمم المتحدة: 61 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية في الباهاماس جراء «دوريان»

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف سون بالو في بيان «ليس لدينا حتى الآن صورة كاملة عما جرى، لكن من الواضح أن أثر الإعصار دوريان كارثي». وصرف الاتحاد 230 ألف يورو من أموال صندوقه للطوارئ لاستخدامها في عمليات الإغاثة الأولية.

وبحسب مدير مركز الأعاصير الوطني كين غراهام، فستكون الباهاماس خاضعة لرياح شديدة وأمطار غزيرة يخلفها الإعصار لمدة ثلاثين ساعة مقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أودي» تستعد لإبهار عشاقها (صور)