المتظاهرون في هونغ كونغ ينهون حصارهم للبرلمان

أنهى مئات المتظاهرين في هونغ كونغ، إغلاقهم الطريق السريع قرب البرلمان وسط المدينة، صباح الإثنين، ما سمح باستئناف حركة السير، كما ذكر صحفي من وكالة «فرانس بر»س.

وأشارت الوكالة، إلى أن الشرطة أقنعت المتظاهرين بمغادرة هذا الشريان المزدحم عادة في قلب المدينة، دون صدامات مع قوات الأمن التي تمركزت في حديقة قريبة.

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وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن السلطات في هونغ كونغ أطلقت جوشوا وونغ، الزعيم الطلابي الذي تحول إلى رمز لـ«حركة المظلات» الاحتجاجية من أجل الديمقراطية العام 2014.

يذكر أن تلك الاحتجاجات تأتي ضد مناقشة البرلمان في هونغ كونغ مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.