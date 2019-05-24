بومبيو: 8,1 مليار دولار مبيعات السلاح لـ«حلفاء أميركا العرب» لردع «العدوان الإيراني»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو, (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأميركية ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار، لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل «ردع العدوان الإيراني».

سيناتور أميركي: إدارة ترامب تبيع أسلحة للرياض وأبوظبي متجاوزة الكونغرس

ووفقا لوكالة «فرانس برس»، فبعد ساعات على إعلان سيناتور أميركي عن هذه الصفقة وتوجيهه انتقادات حادّة لها، أوضح بومبيو في بيان أنّ «هذه المبيعات ستدعم حلفاءنا وتُعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط، وتُساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها وردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية».