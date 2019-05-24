سيناتور أميركي: إدارة ترامب تبيع أسلحة للرياض وأبوظبي متجاوزة الكونغرس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 مايو 2019, 08:30 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن السناتور الديموقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب «أبلغت الكونغرس رسمياً» بأنها ستبيع أسلحة إلى كلّ من السعودية والإمارات من دون أن تعرض هاتين الصفقتين على الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على مثل هذه الصفقات.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن «منينديز»، في بيان أنّ الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، «أثارت بنداً غامضاً» في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار هذه المبيعات المتعلّقة بذخائر دقيقة التوجيه، ولم يوضح السناتور طبيعة هذه العقود ولا قيمتها.

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وأضاف أنّه «في إطار محاولتها شرح قرارها، فإن الإدارة لم تحدّد حتى الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها.. إنّها تصف سنوات من السلوك الضارّ من جانب إيران ولكن دون أن تحدّد بوضوح ما الذي يشكّل اليوم حالة طارئة».

ورغم شجب السناتور الديموقراطي هذا الإجراء «غير المسبوق»، فإنه أبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً ضدّ المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران.

وتابع البيان «مرة جديدة، لا تعطي إدارة ترامب الأولوية لمصالحنا في مجال الأمن القومي طويلة المدى ولا تدافع عن حقوق الإنسان، مفضّلة تقديم خدمات لدول استبدادية مثل المملكة العربية السعودية»، حسب قوله.

وفي أبريل أصدر الكونغرس، قراراً يدعو الرئيس إلى «سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال العدائية» في اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ الرئيس ترامب استخدم حق الفيتو الرئاسي لوأد هذا القرار.

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