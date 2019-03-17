مساعٍ تونسية لتسلم صهر زين العابدين بن علي من فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مارس 2019, 04:22 مساء
بلحسن طرابلسي صهر الرئيس التونسي. (أ ف ب)

أعلنت تونس، الأحد، أنها تسعى لتسلم صهر الرئيس التونسي السابق المخلوع زين العابدين بن علي، الذي تم اعتقاله في فرنسا، وهو مطلوب في بلاده بتهم احتيال.

وقال بيان لوزارة العدل، إن مكتب «إنتربول تونس» أرسل إشعارًا إلى الوزارة يفيد بإلقاء السلطات الفرنسية، الخميس، القبض على بلحسن طرابلسي. وذكر البيان أن طرابلسي يواجه 17 مذكرة اعتقال محلية، إضافة إلى 43 مذكرة دولية، وفق «فرانس برس».

ولم يصدر تأكيد رسمي لاعتقال طرابلسي في فرنسا، لكن مصدرًا قريبًا من التحقيق أفاد بأنه اُعتُقل في جنوب البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع لعلاقته بممارسات مالية مشبوهة دون إعطاء تفاصيل إضافية. وترك رجل الأعمال الثري وشقيق ليلى زوجة بن علي تونس في يناير العام 2011 عندما أطاحت الثورة زعيم البلاد المخضرم الذي فرَّ إلى السعودية.

وسافر طرابلسي مع عائلته بطائرة خاصة إلى مونتريال، حيث طلب اللجوء السياسي، لكن كندا رفضت طلبه العام 2015، ثم اختفى فيما كانت السلطات الكندية تتحضر لترحيله بعد ذلك بعام. وطرابلسي مطلوب في تونس، حيث يعتقد أنه ترأس مجموعة اختلست أموالًا حكومية.

وأفادت برقية دبلوماسية أميركية، مسربة في يونيو 2008، بأن بلحسن طرابلسي كان «صاحب السمعة الأكثر سوءًا بين أفراد عائلة بن علي، وتدور إشاعات حول تورطه في مخططات فساد واسعة». ونفى طرابلسي، الذي تشمل ممتلكاته شركة طيران وفنادق، هذه المزاعم ضده، وقال إنه بنى ثروته بنفسه كرجل أعمال ناجح.

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