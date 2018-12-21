ترامب يعلن تقاعد وزير الدفاع الأميركي والوزير يقول إنه استقال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 01:59 صباحا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن وزير دفاعه، جيم ماتيس، «سيتقاعد بحلول نهاية شهر فبرايرالمقبل»، ولكن الوزير قال: «لأن من حقك أن يكون لك وزير دفاع تتواءم وجهات نظره بشكل أفضل مع وجهات نظرك، فإن من حقي أن أقدم استقالتي».

وقال ترامب عبر صفحته بموقع «تويتر» الخميس  إن ماتيس «كان عونا كبيرا لي في جعل الحلفاء ودول أخرى يدفعون حصتهم من الالتزامات العسكرية».

وجاء إعلان الرئيس ترامب عن «تقاعد» وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بعد يوم من إعلان ترامب سحب القوات الأميركية من سورية، ولم يعلن الرئيس الأميركي هوية من سيخلف ماتيس في المنصب.

وتحدث جيمس ماتيس عن آرائه بشأن «معاملة الحلفاء باحترام، واستخدام كل وسائل القوة الأمريكية لتوفير الدفاع المشترك».

يذكر أن ماتيس استلم منصب وزير الدفاع في 20 يناير 2017 وهو جنرال متقاعد في سلاح مشاة البحرية الأميركية وكانت له مواقف ناقدة بشدة لسياسة إدارة الرئيس باراك أوباما تجاه الشرق الأوسط، وخاصة تجاه إيران.

ترامب يلمح إلى احتمال مغادرة ماتيس عن وزارة الدفاع

الجنرال ذو الخبرة الميدانية الواسعة كان قاد كتيبة هجومية خلال حرب الخليج الأولى «تحرير الكويت» عام 1991، كما كان قائدا لقوة خاصة عملت في جنوب أفغانستان في العام 2001 وشارك أيضا في غزو العراق في 2003 ولعب دورا رئيسيا في معارك الفلوجة المعروفة بشراستها.

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