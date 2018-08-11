السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى بعد رصد هلال ذي الحجة

الحجيج حول الكعبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن غدًا الأحد هو غرة شهر ذي الحجة بعد ثبوت رؤية الهلال مساء السبت.

وعُـقدت المحكمة العليا في السعودية، مساء السبت، متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام. وبعد الإطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ، مساء يوم السبت، بشهادة عدد من الشهود العدول، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبناء على الإعلان، سيكون الوقوف في عرفة يوم الإثنين 20 أغسطس، واليوم الأول في عيد الأضحى سيوافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس.