نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حملة كرة القدم توحد العالم والتي أعلن عنها رئيسه جياني إنفانتينو خلال مشاركته في قمة العشرين.

وبحسب الموقع الرسمي لكأس العالم 2022 فقد دعم الحملة عدد كبير من نجوم العالم، أبرزهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وأليسون بيكر وكريم بنزيمة ولوسي برونز وغيليا غفين وحسن الهيدوس وروبرت ليفاندوفسكي وكارلي لويد وكاكا ونيمار وديديه دروغبا وإيمانويل بوتي، عن طريق مقاطع فيديو أظهروا فيها كرة القدم كلعبة شعبية جميلة تجمع مختلف الأعراق والجنسيات، وتمزج مشاعر الأمل والسعادة والشغف.

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وكان إنفانتينو قد صرح بأن مونديال كأس العالم في قطر سيشاهده ما يقرب من خمسة مليارات شخص حول العالم وهي فرصة جيدة للاحتفال وإظهار الشغف باللعبة التي يحبها الجميع.

وأضاف رئيس «فيفا» أنه سعيد بمشاركة أبرز نجوم الكرة في الحملة التي أطلقها، لدعم فكرة أن كرة القدم توحد العالم بأسره، داعيًا الجميع لمشاركة شغفهم على مواقع التواصل الاجتماعي.