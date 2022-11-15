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شاهد: برونو يثير لقطة تجاهل كريستيانو في غرفة ملابس البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 06:00 مساء
شاهد: برونو يثير لقطة تجاهل كريستيانو في غرفة ملابس البرتغال
برونو يتجاهل كريستيانو. (صورة مثبتة من الفيديو)
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جذبت لقطة البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مع زميله ومواطنه كريستيانو رونالدو الانتباه عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثارت اللقطة داخل غرفة ملابس منتخب البرتغال التساؤلات، بعدما مر برونو فيرنانديز أمام كريستيانو وهو يحيه بفتور شديد.

وأرجع البعض السبب إلى تصريحات كريستيانو رونالدو الأخيرة ضد رموز مانشستر يونايتد، الذي خرج ببيان أخيرا، قال فيه «لاحظ مانشستر يونايتد التغطية الإعلامية بخصوص مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو، وسيرد النادي بعد التأكد من الحقائق الكاملة، يبقى تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة الزخم والإيمان والتآزر بين اللاعبين والمدرب والجهاز المعاون له والمشجعين».

كريستيانو يخرج عن السيطرة بتصريحات مثيرة
وخرج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن المألوف خلال تصريحاته الأخيرة ضد ناديه مانشستر يونايتد، وأكد رونالدو أنه شعر بالخيانة من الطريقة التي جرت معاملته بها من قبل ناديه، مبديًا انزعاجه من أنه أصبح كبش فداء يلقي باللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ بالنادي.

- تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة

وواصل كريستيانو هجومه العنيف على العديد من الشخصيات ونادي مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه تعرض للخيانة، قائلًا: «شعرت بأن هناك بعض الأشخاص لا يريدونني في النادي، ليس فقط الصيف الماضي، إنما العام الذي قبله»، خلال حوار تلفزيوني أجراه الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

وهاجم كريستيانو مدربه إيريك تين هاغ، وقال عنه: «لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام، إذا لم تكن تحترمني فلن أحترمك أبدًا»، وعن واين روني: «لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة، ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب بمستوى عالٍ»، وأوضح: «حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب، إنما اثنين أو ثلاثة حوله أيضًا، والمدير التنفيذي من بينهم».

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