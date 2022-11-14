تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة

القاهرة - بوابة الوسط

خرج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن المألوف خلال تصريحاته الأخيرة ضد ناديه مانشستر يونايتد، وأكد رونالدو أنه شعر بالخيانة من الطريقة التي تم معاملته بها من قبل ناديه، مبديًا انزعاجه من أنه أصبح كبش فداء يلقي باللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ بالنادي.

وواصل كريستيانو هجومه العنيف على العديد من الشخصيات ونادي مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه تعرض للخيانة، قائلاً: «شعرت بأن هناك بعض الأشخاص لا يريدونني في النادي، ليس فقط الصيف الماضي، إنما العام الذي قبله» بحسب ما نشرت جريدة «ذا صن» البريطانية، من مقتطفات لحواره التلفزيوني الذي أجراه الإعلامي البريطاني بيرس مورغان مع كريستيانو رونالدو، وسيتم بثه، الإثنين.

كريستيانو يهاجم رموز مانشستر يونايتد

وأشار كريستيانو إلى أنه لم يكن يملك سوى الاحترام لزميله السابق، المدرب النرويغي أولي سولسكاير، الذي أقيل بعد أسابيع قليلة من عودة رونالدو، وواصل حديثه عن المدربين في يونايتد، وقال عن رانجنيك: «إذا لم تكن حتى مدربًا، فكيف ستكون رئيسًا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل»، أما بالنسبة إلى إيريك تين هاغ، قال: «لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام، إذا لم تكن تحترمني فلن أحترمك أبدًا».

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وعن واين روني: «لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة، ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب بمستوى عالٍ»، وأوضح: «حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب، إنما اثنين أو ثلاثة حوله أيضًا، والمدير التنفيذي من بينهم».

وأشاد النجم البرتغالي بجمهور ليفربول، قائلاً: «حصلت على دعم مذهل غير متوقع من مشجعي الأندية المنافسة مثل ليفربول، حيث غنى الجمهور لن تمشي وحيدًا في الدقيقة السابعة»، عن ذلك قال رونالدو: «لم أتوقع رؤية ذلك أبدًا».

كريستيانو وتين هاغ. (أرشيفية : الإنترنت)