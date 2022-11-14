Atwasat

تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 11:56 صباحا
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة
كريستيانو وتين هاغ. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

خرج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن المألوف خلال تصريحاته الأخيرة ضد ناديه مانشستر يونايتد، وأكد رونالدو أنه شعر بالخيانة من الطريقة التي تم معاملته بها من قبل ناديه، مبديًا انزعاجه من أنه أصبح كبش فداء يلقي باللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ بالنادي.

وواصل كريستيانو هجومه العنيف على العديد من الشخصيات ونادي مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه تعرض للخيانة، قائلاً: «شعرت بأن هناك بعض الأشخاص لا يريدونني في النادي، ليس فقط الصيف الماضي، إنما العام الذي قبله» بحسب ما نشرت جريدة «ذا صن» البريطانية، من مقتطفات لحواره التلفزيوني الذي أجراه الإعلامي البريطاني بيرس مورغان مع كريستيانو رونالدو، وسيتم بثه، الإثنين.

كريستيانو يهاجم رموز مانشستر يونايتد  
وأشار كريستيانو إلى أنه لم يكن يملك سوى الاحترام لزميله السابق، المدرب النرويغي أولي سولسكاير، الذي أقيل بعد أسابيع قليلة من عودة رونالدو، وواصل حديثه عن المدربين في يونايتد، وقال عن رانجنيك: «إذا لم تكن حتى مدربًا، فكيف ستكون رئيسًا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل»، أما بالنسبة إلى إيريك تين هاغ، قال: «لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام، إذا لم تكن تحترمني فلن أحترمك أبدًا».

- نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
- سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

وعن واين روني: «لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة، ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب بمستوى عالٍ»، وأوضح: «حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب، إنما اثنين أو ثلاثة حوله أيضًا، والمدير التنفيذي من بينهم».

وأشاد النجم البرتغالي بجمهور ليفربول، قائلاً: «حصلت على دعم مذهل غير متوقع من مشجعي الأندية المنافسة مثل ليفربول، حيث غنى الجمهور لن تمشي وحيدًا في الدقيقة السابعة»، عن ذلك قال رونالدو: «لم أتوقع رؤية ذلك أبدًا».

كريستيانو وتين هاغ. (أرشيفية : الإنترنت)
كريستيانو وتين هاغ. (أرشيفية : الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة

تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما ...
تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول

تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول
كاركاتير حليم - القطاع المصرفي

كاركاتير حليم - القطاع المصرفي
«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»

«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية

كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته

جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن هو؟

مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن ...
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض

وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»
وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب

وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب
استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
البصمة الكربونية بليبيا

البصمة الكربونية بليبيا
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟

«اقتصاد بلس»: ما حقيقة صور «المشهد المهيب» لاحتياطي الذهب في ليبيا؟
ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات

ساحة التحرير في بغداد.. من مركز احتجاجات إلى ترفيه ونزهات
كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا

كاريكاتير خيري - مدعي عام «الجنائية الدولية» يزور ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية قبل توجه نجومه إلى مونديال قطر
سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بخماسية قبل توجه نجومه إلى ...
منتخب أستراليا لكرة السلة ينسحب أمام إيران بسبب موجة الاحتجاجات
منتخب أستراليا لكرة السلة ينسحب أمام إيران بسبب موجة الاحتجاجات
المنشطات تبعد المولد عن منتخب السعودية في كأس العالم والعابد بدلا منه
المنشطات تبعد المولد عن منتخب السعودية في كأس العالم والعابد بدلا...
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022...
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022
هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022...
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم
جيرارد بيكيه يعتزل كرة القدم...
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا على أياكس بدوري الأبطال
برشلونة في مهمة صعبة أمام الـ«بايرن».. وليفربول ضيفا ثقيلا ......
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟...
المزيد
«الديوك الفرنسية» تستعين بتورام وديساسي في اللحظات الأخيرة قبل التوجه إلى مونديال قطر 2022
«الديوك الفرنسية» تستعين بتورام وديساسي في اللحظات الأخيرة ......
المصرية ميار شريف تواصل الصعود العالمي وتتوج بلقب كولينا للتنس في تشيلي
المصرية ميار شريف تواصل الصعود العالمي وتتوج بلقب كولينا ......
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ......
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية...
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط