نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

القاهرة - بوابة الوسط

يرى مدافع «مانشستر يونايتد» السابق غاري نيفيل، أنه لابد من إنهاء العلاقة بين النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في أسرع وقت ممكن في ظل تعثر العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الثانية للاعب مع النادي.

وخلال الموسم الحالي جلس رونالدو، الذي أحرز أخيرًا هدفه رقم 700، معظم الوقت على مقاعد البدلاء تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تن هاغ، وكان خارج تشكيلة الفريق في مباراة السبت، التي انتهت بالتعادل مع تشيلسي اللندني بعد رد فعله غير المقبول على عدم إشراكه في منتصف الأسبوع أمام توتنهام هوتسبير وجلوسه على مقاعد البدلاء، بحسب «رويترز».

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ومع وجود إشارات على تحقيق الفريق تقدمًا تحت قيادة تن هاغ يعتقد نيفيل أنه لابد من التوصل لحل للموقف الحالي بين الطرفين النادي واللاعب.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية: «لابد أن ينتقل كريستيانو رونالدو إلى فريق آخر واللعب كل أسبوع لأنه لا يمكنه القبول بالجلوس على مقاعد البدلاء».

وتابع: «لكن لابد من وضع نهاية لهذه العلاقة هذا الأسبوع أو الانتظار بعد كأس العالم، لابد من إنهاء العلاقة».