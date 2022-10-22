هالاند يسجل هدفه الـ17 في «البريميرليغ» ويقود السيتي لهزيمة برايتون (3-1)

القاهرة - بوابة الوسط

عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات مجددا بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، أمام برايتون، بعد هزيمته الأولى في الموسم الجاري الأسبوع الماضي على يد ليفربول، الذي تلقى هزيمة مفاجئة أمام مستضيفه نوتنغهام فوريست بهدف نظيف، السبت.

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وفاز مانشستر سيتي بنتيجة (3-1) على ضيفه برايتون، السبت، في لقاء شهد تألق الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند، حيث سجل هدفين بالشوط الأول، حسم بهما اللقاء، وبالرغم من محاولات برايتون للعودة بهدف عن طريق ليوناردو تروسارد، إلا أن البلجيكي كيفن دي بروين حسم اللقاء بتسديدة رائعة في الدقيقة 75، وبقي برايتون في المركز الثامن، بعد الهزيمة.

ورفع هالاند غلته من الأهداف إلى 17 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز، محلقا بصدارة الهدافين بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الإنجليزي هاري كين، واستمر مانشستر سيتي بملاحقة أرسنال على الصدارة، بهذا الانتصار، وأصبح على بعد نقطة من «المدفعجية».