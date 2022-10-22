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نوتنغهام يعيد ليفربول لدائرة الهزيمة في تعثر جديد بـ«البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 06:02 مساء
نوتنغهام يعيد ليفربول لدائرة الهزيمة في تعثر جديد بـ«البريميرليغ»
صلاح يقود ليفربول أمام نوتنغهام. (إنترنت)
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عاد ليفربول لصورته الباهتة سريعا أمام مستضيفه نوتنغهام فوريست، بالخسارة بهدف نظيف، بعد انتصارين أنعشا جماهير «الريدز» العريضة، قبل أن يعود الفريق لهزيمة غير متوقعة من صاحب المركز الـ19 بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، اليوم السبت.

وتجرع ليفربول الهزيمة بهدف أمام نوتنغهام فوريست، في مباراة هى الأسوأ للفريق هذا الموسم من ناحية الأداء، وسجل المهاجم النيجيري تايو أيوني الهدف الوحيد في الدقيقة 55، وكاد الفريق أن يرفع غلته بعدها بهدف ثان لو لا تألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

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وحقق نوتنغهام فوريست، صاحب المركز الـ19 وقبل الأخير بالدوري برصيد 9 نقاط بعد الانتصار على «الريدز»، انتصاره الثاني فقط خلال الموسم.

وعانى ليفربول من غيابات عديدة في الفريق، أثرت على المردود الهجومي، أبرزهم المهاجمين الأوروغواياني داروين نونيز والبرتغالي ديوغو جوتا والكولومبي لويس دياز ولاعب الوسط الإسباني تياغو ألكنتارا.

وجاءت الخسارة صادمة لليفربول بعد انتصارين مهمين على مانشستر سيتي وويست هام الأسبوع الماضي، وانتعاشة في دوري الأبطال.

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