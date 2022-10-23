جولة الحسابات تشعل منافسة الصدارة لـ5 فرق في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

ضمنت فرق نابولي وبروج وبايرن ميونيخ وريال مدريد ومانشستر سيتي التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما هناك فرق أخرى من صفوة القارة العجوز تنتظر معجزة حتى لا تودع البطولة مع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات، ويعتمد وضع برشلونة ويوفنتوس وإشبيلية وأياكس على بعض الحسابات بينما يعتمد وضع أتلتيكو مدريد على نفسه.

برشلونة ضد الأخطاء بعد التعادل أمام إنتر

لا يوجد مكان للخطأ بالنسبة إلى برشلونة بعد سقوطه في فخ التعادل (3-3) أمام إنتر ميلان في معقله كامب نو الجولة الماضية، مما جعله مجبرًا على الفوز بالمباراتين المتبقيتين بشرط عدم فوز الإنتر بواحدة من مباراتيه، ويستقبل برشلونة في كامب نو بايرن ميونيخ ضمن المجموعة الثالثة بينما يستقبل إنتر فيكتوريا بلزن التشيكي، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وسيعتمد وضع برشلونة على نتيجة مباراة إنتر، فإذا فاز الفريق الإيطالي سيكون المركز الثالث واحتمالية اللعب بالدوري الأوروبي هدف البرسا الوحيد أما إذا تعثر فيمنح الأمل للفريق الكتالوني بمواجهته أمام البايرن الذي مازال يسعى لضمان صدارة المجموعة.

الجولة الخامسة المهمة في المنافسات

وتعد الجولة الخامسة حاسمة للكثير من الفرق، فبالإضافة إلى تلك التي تسعى للتأهل إلى ثمن النهائي، لم يضمن فريق من الخمسة التي حسمت تأهلها بالفعل حتى الآن صدارة المجموعة، فيما يتطلع 12 ناديًا في هذه الجولة لحجز بطاقة التأهل لثمن النهائي وهي بنفيكا وتشيلسي وبروسيا دورتموند وإنتر ميلان ولايبزيغ وليفربول ومارسيليا وباريس سان جيرمان وبورتو وسالزبورغ وسبورتنغ لشبونة وتوتنهام.

ويواجه إشبيلية سيناريو أسوأ من برشلونة ضمن المجموعة السابعة، فهو لم يحقق الفوز حتى الآن ويستقبل في هذه الجولة كوبنهاغن الذي يتساوى معه في عدد النقاط نقطتان، ويحتاج إشبيلية للفوز في الجولتين المتبقيتين وإلى أن يخسر بروسيا دورتموند مباراتيه، وفي إطار نفس المجموعة يستقبل دورتموند مانشستر سيتي الذي ضمن التأهل ولكنه يحل ضيفًا على كوبنهاغن في الجولة الأخيرة، ويحتاج لنقطة واحدة من أجل بلوغ دور الـ16، وعمليًا ودع إشبيلية «التشامبيونز ليغ» ولكنه يتطلع للعب في الدوري الأوروبي من خلال احتلال المركز الثالث.

حسابات معقدة لليوفنتوس قبل الجولة المصيرية

والجولة الخامسة تعد مصيرية ليوفنتوس الذي بات خارج البطولة تقريبًا وعليه أن يحصد النقاط الست الممكنة وأولها هذه الجولة عندما يحل ضيفًا على بنفيكا الذي تعادل مع باريس سان جيرمان في نفس عدد النقاط (8) ضمن المجموعة الثامنة، وعمومًا وضع يوفنتوس لا يعتمد على نفسه وعلى الأرجح سيخوض الدوري الأوروبي بعد مونديال قطر.

ومن ناحيته يتطلع باريس سان جيرمان لحجز بطاقة التأهل لدور الـ16 عندما يستقبل مكابي حيفا الإسرائيلي المنتشي بالفوز على يوفنتوس الجولة الماضية، ويعتمد تأهل أتلتيكو مدريد، ثالث المجموعة الثانية، على نفسه ويستقبل في هذه الجولة باير ليفركوزن الذي خسر أمامه في ألمانيا، وبالمثل يحافظ ليفركوزن، الذي تولى تدريبه الإسباني تشابي ألونسو، على فرصه وانتصاره مجددًا على أتلتيكو سيعزز منها، وما زال أتلتيكو يعاني من واحدة من أسوأ سلسلة نتائج له على أرضه إلا أن انتصاره في الجولتين المتبقيتين سيضمن له المشاركة في ثمن النهائي.

بورتو يحل ضيفًا على بروج

ومن ناحيته، يحل بورتو ضيفًا على بروج الذي تأهل بالفعل لثمن النهائي لكنه لم يحسم الصدارة بعد، وفي إمكان بورتو الاقتراب من بلوغ دور الـ16 إلا أنه في الجولة الأخيرة سيستقبل أتلتيكو مدريد في مواجهة ستكون مصيرية لمستقبل المجموعة.

أما أياكس ثالث المجموعة الأولى التي ضمن فيها نابولي التأهل لثمن النهائي يليه ليفربول ثانيًا فعليه أن يفوز أولًا على «الريدز» في ملعب «يوهان كرويف أرينا» ثم على رينغرز في جلاسكو ولكنه يحتاج أيضًا لخسارة «الريدز» مبارتيه المقبلتين.

وضع معقد للميلان

وميلان من الفرق التي تواجه وضعًا مقعدًا أيضًا، فهو يحتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة خلف تشيلسي وسالزبورغ ويحل في هذه الجولة ضيفًا على دينامو زغرب الكرواتي آملًا في تحقيق الفوز الذي قد يحسن من وضعه، لا سيما وأن هذه الجولة تجمع تشيلسي وسالزبورغ مع العلم أن الفريق الإنجليزي يتصدر المجموعة بسبع نقاط بفارق نقطة واحدة على نظيره النمساوي الذي يبتعد عنه الفريق الإيطالي بنقطتين.

وتعد أكثر المجموعات تكافؤ هي الرابعة وفيها جميع الخيارات متاحة، إذ يتصدرها توتنهام بسبع نقاط، ولكنه متقدم بنقطة واحدة فقط على مارسيليا وسبورتنغ لشبونة حتى آينتراخت فرانكفورت المتذيل لديه فرصة في بلوغ ثمن النهائي، ويحل مارسيليا ضيفًا على فرانكفورت، بينما يستقبل توتنهام سبورتنغ لشبونة الذي صعب من وضعه بعد هزيمته على يد الفريق الفرنسي الجولة الماضية.

ريال مدريد لم يتصدر بعد

أما حامل اللقب، ريال مدريد، فرغم أنه ضمن التأهل إلى ثمن النهائي فإنه لم يضمن بعد صدارة المجموعة السادسة التي يحتلها حاليًا بـ10 نقاط وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه هذه الجولة حينما يحل ضيفًا على لايبزيغ ثاني المجموعة بست نقاط والذي يحتاج لحصد المزيد من النقاط لبلوغ دور الـ16.

ويصطدم لايبزيغ في طريقه لهذا الهدف بشاختار دونيتسك ثالث المجموعة بفارق نقطة والذي يحل في الجولة قبل الأخيرة ضيفًا على سيلتك جلاسغو الذي خسر فرصه في التأهل لثمن النهائي لكن فرصته في المشاركة بالدوري الأوروبي مازالت قائمة.