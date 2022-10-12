Atwasat

صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 11:22 مساء
صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح محتفلاً بأحد أهدافه الثلاثة في مرمى رينجرز الاسكتلندي، الأربعاء 12 أكتوبر 2022 (تويتر)
alwasat radio

قسا ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، على مضيفه رينجرز الاسكتلندي عندما تغلب عليه 7-1، بينها هاتريك تاريخي لمهاجمه الدولي المصري محمد صلاح الأربعاء، في غلاسكو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ودخل صلاح بديلا في الدقيقة 68، وسجل ثلاثيته في الدقائق 75 و80 و81 أي في مدى ست دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة حسب «أوبتا» للإحصائيات.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين 24 و55، فيما سجل الهدفين الآخرين الأوروغوياني داروين نونييس (66) وهارفي إيليوت (87).

رقم قياسي آخر لـ صلاح
كما أصبح محمد صلاح في صدارة قائمة هدافي أندية إنجلترا فى دورى أبطال أوروبا بـ 37 هدفا، متفوقًا على أجويرو، لاعب مانشستر سيتي سابقا، ودروجبا لاعب تشلسي، اللذين يمتلكان 36 هدفا لكل منهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. الخميس

لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. ...
والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده

والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده
الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول

الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022

560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين التأهل الأفريقي بـ«الكونفدرالية»

بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين التأهل الأفريقي ...
شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟

شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟
«هنا ليبيا»: خمسة وستون عاما على تأسيس الهلال الأحمر الليبي

«هنا ليبيا»: خمسة وستون عاما على تأسيس الهلال الأحمر الليبي
«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل

«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن الليبية

«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن...
«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟

«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟
الأهلي بنغازي يفقد مباراته أمام الرياضي اللبناني في «عربية السلة»

الأهلي بنغازي يفقد مباراته أمام الرياضي اللبناني في «عربية السلة»
كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا
أبوجناح يبحث مشكلات عقد علاج مرضى الضمور في المركز الطبي العالمي بالقاهرة

أبوجناح يبحث مشكلات عقد علاج مرضى الضمور في المركز الطبي العالمي بالقاهرة
«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني

«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)
أوكرانيا تحصل على أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا

أوكرانيا تحصل على أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا
بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة

بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة
بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط

بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رونالدو يحتفل بالهدف 700 في مسيرته على مستوى الأندية
رونالدو يحتفل بالهدف 700 في مسيرته على مستوى الأندية
مواجهات ثأرية لفض الشراكة في دوري أبطال أوروبا.. الثلاثاء
مواجهات ثأرية لفض الشراكة في دوري أبطال أوروبا.. الثلاثاء
دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي إلى الدور الـ16 بعد تعادل دورتموند وإشبيلية
دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي إلى الدور الـ16 بعد تعادل ...
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي...
رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي
رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي...
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال ......
«هاتريك» هالاند «يدهس» يونايتد في قمة مانشستر بـ«البريميرليغ»
«هاتريك» هالاند «يدهس» يونايتد في قمة مانشستر ......
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي...
المزيد
دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ إلى ثمن النهائي
دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ إلى ثمن النهائي...
صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا...
دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي
دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي...
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس ......
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط