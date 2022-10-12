صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قسا ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، على مضيفه رينجرز الاسكتلندي عندما تغلب عليه 7-1، بينها هاتريك تاريخي لمهاجمه الدولي المصري محمد صلاح الأربعاء، في غلاسكو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ودخل صلاح بديلا في الدقيقة 68، وسجل ثلاثيته في الدقائق 75 و80 و81 أي في مدى ست دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة حسب «أوبتا» للإحصائيات.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين 24 و55، فيما سجل الهدفين الآخرين الأوروغوياني داروين نونييس (66) وهارفي إيليوت (87).