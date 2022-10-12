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دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 09:12 مساء
دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي
لاعبي كلوب بروج (يمين) ونابولي (يسار) يحتفلان بالعبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (تويتر)
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لحق نابولي الإيطالي بريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 4-2 الأربعاء على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في نابولي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل المكسيكي هيرفينغ لوسانو (4) وجاكومو راسبادوري (16) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (62 من ركلة جزاء) والنيجيري فيكتور أوسيمهين (90) أهداف نابولي، ودافي كلانس (49) وستيفن بيرخفين (83 من ركلة جزاء) هدفي أياكس أمستردام.

نابولي مفاجأة البطولة
وهو الفوز الرابع تواليا لنابولي في دور المجموعات فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق ست نقاط أمام ليفربول الإنجليزي الذي يحل ضيفا على رينجرز الاسكتلندي لاحقا، فيما تجمد رصيد أياكس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

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وفي مباراة أخرى، بلغ كلوب بروج البلجيكي الدور ثمن النهائي بعودته بتعادل ثمين من أرض مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-صفر، الأربعاء في مدريد بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وكان بروج فاز في مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة من بينها مباراة الذهاب ضد اتلتيكو مدريد 2-صفر الأسبوع الماضي، فرفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام أتلتيكو مدريد، وسبع نقاط أمام كل من باير ليفركوزن الألماني وبورتو البرتغالي اللذين يلعبان لاحقا.

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