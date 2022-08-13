سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط

سقط «مانشستر يونايتد» بنتيجة مذلة (0-4) على يد مضيفه «برينتفورد» على ملعب «جريفين بارك»، اليوم السبت، في أكبر مفاجآت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» هذا الموسم، ليقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب.

جاءت رباعية «برينتفورد» في الشوط الأول، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها «مانشستر يونايتد» أربعة أهداف في الشوط الأول من مباراة خارج أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهي كذلك المرة الثالثة في تاريخ «مانشستر يونايتد» بالدوري الإنجليزي التي يتلقى فيها رباعية في الشوط الأول، بعد مباراتي «توتنهام» في أكتوبر 2020، و«ليفربول» في أكتوبر 2021.

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ومنذ بداية الموسم الماضي، تلقى «مانشستر يونايتد» 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة خارج الديار بـ«البريميرليغ» في 6 مناسبات من أصل 20 مباراة، وسجل رباعية «برينتفورد» بيليندا جوشوا دا سيلفا، وماثياس يانسين، وبن ميي، وبريان مبيومو في الدقائق 10، و18، و30، و35 على الترتيب.

وشهدت المباراة مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف «مانشستر يونايتد» لمدة 90 دقيقة، لأول مرة هذا الموسم، بعد أن شارك بديلًا في مباراة الجولة الأولى ضد «برايتون».

وخسر «مانشستر يونايتد» للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سقط في الجولة الافتتاحية على يد «برايتون» بنتيجة (1-2) بملعب «أولد ترافورد»، ليبقى بلا رصيد ويتذيل الجدول لأول مرة منذ أغسطس 1992.

على الجانب الآخر، حصد «برينتفورد» نقطته الرابعة بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع «ليستر سيتي».

كريستيانو يشارك سقوط «مانشستر يونايتد» أمام «برينتفورد». (فيسبوك)

كريستيانو يشارك سقوط «مانشستر يونايتد» أمام «برينتفورد». (فيسبوك)