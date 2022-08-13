أنشيلوتي يثير الجدل حول نجوم ريال مدريد قبل ضربة البداية بـ«الليغا» أمام ألميريا

القاهرة - بوابة الوسط

يحل ريال مدريد بطل أوروبا ضيفًا على ألميريا غدًا الأحد في أولى مباريات النادي الملكي بالدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، ولم يؤكد المدير الفني للريال، كارلو أنشيلوتي، استمرار داني سيبايوس وماركو أسينسيو في صفوف الفريق، في ظهوره أمام وسائل الإعلام قبل مباراة الفريق الأولى في الموسم الجديد.

وأقر أنشيلوتي بأنه سيتأقلم إذا قررا الرحيل، بينما وعد بمنح البلجيكي إيدن هازارد دورًا أكبر، ويبدو أن وضع سيبايوس وأسينسيو سيستمر في إثارة الجدل حتى انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، نظرًا لأن المدرب الإيطالي لم يبدو مقتنعًا بأنهما سيستمران في مشروعه، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

- برشلونة يعلن قائمته لأولى مواجهات «الليغا» ويجدد لغونزاليس قبل إعارته لفالنسيا

- ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

- بنزيما يتحدث عن مرحلة ما بعد كريستيانو قبل السوبر الأوروبي أمام إينتراخت

وقال أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي اليوم السبت «يجب أن أقوم بتقييم اللاعبين الموجودين هنا حاليًا، العمل بشكل جيد في صالح اللجميع، يمكن للجميع التعليق على مستقبله مع النادي، وأنا أركز على الفريق الذي معي، والذي يضم سيبايوس وأسينسيو حتى اليوم، وحتى يوم 31، إذا تغير شيء ما في تفكيرهما، فإننا سنتكيف».

وكان أنشيلوتي أكثر حزمًا عندما تحدث عن هازارد في موسم يحمل الكثير من الأمال في أن تتزايد مساهمته مع الفريق، بعد أن تعافى بالفعل من الإصابات التي أثرت عليه في المواسم الماضية.

واختتم بقوله «صحيح أن إيدن سيلعب أكثر من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن أن يلعب في مراكز مختلفة في الهجوم. لقد اعتاد اللعب على اليسار، كما أنه قدم أداءً جيدًا على الجانب الأيمن العام الماضي في بلباو، ونحن نجرب إشراكه كمهاجم وهمي حيث يمكنه إظهار كفاءته. سوف يلعب أكثر».