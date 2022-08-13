Atwasat

أنشيلوتي يثير الجدل حول نجوم ريال مدريد قبل ضربة البداية بـ«الليغا» أمام ألميريا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 03:57 مساء
أنشيلوتي يثير الجدل حول نجوم ريال مدريد قبل ضربة البداية بـ«الليغا» أمام ألميريا
أنشيلوتي وماركو أسينسيو. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

يحل ريال مدريد بطل أوروبا ضيفًا على ألميريا غدًا الأحد في أولى مباريات النادي الملكي بالدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، ولم يؤكد المدير الفني للريال، كارلو أنشيلوتي، استمرار داني سيبايوس وماركو أسينسيو في صفوف الفريق، في ظهوره أمام وسائل الإعلام قبل مباراة الفريق الأولى في الموسم الجديد.

وأقر أنشيلوتي بأنه سيتأقلم إذا قررا الرحيل، بينما وعد بمنح البلجيكي إيدن هازارد دورًا أكبر، ويبدو أن وضع سيبايوس وأسينسيو سيستمر في إثارة الجدل حتى انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، نظرًا لأن المدرب الإيطالي لم يبدو مقتنعًا بأنهما سيستمران في مشروعه، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

- برشلونة يعلن قائمته لأولى مواجهات «الليغا» ويجدد لغونزاليس قبل إعارته لفالنسيا
- ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
- بنزيما يتحدث عن مرحلة ما بعد كريستيانو قبل السوبر الأوروبي أمام إينتراخت

وقال أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي اليوم السبت «يجب أن أقوم بتقييم اللاعبين الموجودين هنا حاليًا، العمل بشكل جيد في صالح اللجميع، يمكن للجميع التعليق على مستقبله مع النادي، وأنا أركز على الفريق الذي معي، والذي يضم سيبايوس وأسينسيو حتى اليوم، وحتى يوم 31، إذا تغير شيء ما في تفكيرهما، فإننا سنتكيف».

وكان أنشيلوتي أكثر حزمًا عندما تحدث عن هازارد في موسم يحمل الكثير من الأمال في أن تتزايد مساهمته مع الفريق، بعد أن تعافى بالفعل من الإصابات التي أثرت عليه في المواسم الماضية.

واختتم بقوله «صحيح أن إيدن سيلعب أكثر من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن أن يلعب في مراكز مختلفة في الهجوم. لقد اعتاد اللعب على اليسار، كما أنه قدم أداءً جيدًا على الجانب الأيمن العام الماضي في بلباو، ونحن نجرب إشراكه كمهاجم وهمي حيث يمكنه إظهار كفاءته. سوف يلعب أكثر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب

ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)
وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه

سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس

شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه

شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة

دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة
البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»
عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية

عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن

«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية

مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية
جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح

جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة

فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
تركيا تكشف محادثات نادرة مع النظام السوري

تركيا تكشف محادثات نادرة مع النظام السوري
الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023

الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023
رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية

رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022
رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022
الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023
الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد ...
كيريوس يتأهل إلى ربع نهائي دورة مونتريال
كيريوس يتأهل إلى ربع نهائي دورة مونتريال
رسميا.. كشف القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا
رسميا.. كشف القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا
«يويفا» يعلن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2022
«يويفا» يعلن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022
رسميا.. «فيفا» يعلن تقديم موعد افتتاح مونديال 2022...
سموحة يعيد جونيور أجايي للدوري المصري من جديد بعد النجاح مع النصر الليبي
سموحة يعيد جونيور أجايي للدوري المصري من جديد بعد النجاح مع ......
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)...
رقم قياسي عالمي لسباحات أستراليا في سباق التتابع 4 مرات 200 متر حرة
رقم قياسي عالمي لسباحات أستراليا في سباق التتابع 4 مرات 200 ......
ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه
ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه...
المزيد
أنشيلوتي يثير الجدل حول نجوم ريال مدريد قبل ضربة البداية بـ«الليغا» أمام ألميريا
أنشيلوتي يثير الجدل حول نجوم ريال مدريد قبل ضربة البداية ......
برشلونة يعلن قائمته لأولى مواجهات «الليغا» ويجدد لغونزاليس قبل إعارته لفالنسيا
برشلونة يعلن قائمته لأولى مواجهات «الليغا» ويجدد لغونزاليس ......
مع عيد ميلاده الـ34.. الملاكم تايسون فيوري يعلن اعتزاله
مع عيد ميلاده الـ34.. الملاكم تايسون فيوري يعلن اعتزاله...
«يويفا» يعلن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2022
«يويفا» يعلن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2022...
رسميا.. كشف القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا
رسميا.. كشف القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط