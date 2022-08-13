حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

خرج الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم للعام 2022، للمرة الأولى منذ العام 2006، الذي شهد حضوره للمرة الأولى في قائمة الجائزة العريقة.

ويمتلك مهاجم «باريس سان جيرمان»، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكرة الذهبية بسبع مرات، وهو صاحب الجائزة الأخيرة التي تُوج بها في 2021، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

ولم يغب ميسي صاحب الـ35 عامًا عن قائمة أفضل ثلاثة لاعبين للجائزة منذ العام 2007، باستثناء موسم 2018، وانتقل ميسي الموسم الماضي لصفوف باريس قادمًا من «برشلونة» بعد 17 عامًا قضاها داخل جدران النادي الكتالوني.

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لكن ميسي لم يقدم الأداء المنتظر منه مع نادي العاصمة الفرنسية، حيث سجل معه 6 أهداف في الدوري من أصل 26 مباراة وصنع 15 هدفًا آخر، مقابل خمسة أهداف أخرى سجلها في دوري الأبطال من أصل سبع مباريات، وتوج معه بلقب الدوري وكأس السوبر الفرنسيين.

كما غاب البرازيلي نيمار، زميل ميسي في باريس، عن القائمة التي تضم 30 لاعبًا أيضًا، وينتظر أن تعلن جريدة «فرانس فوتبول» العريقة الفائز بالجائزة يوم 17 أكتوبر المقبل.