هدف أكروباتي مذهل لميسي ضمن خماسية نظيفة في افتتاح سان جيرمان للدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نفسه بقوة في بداية انطلاق الموسم الجديد مع فريقه باريس سان جيرمان، الذي استهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي، بفوز كبير على مضيفه كليرمون فوت بنتيجة (5-0)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد.

وأقيمت مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون على ملعب جبريل مونتبيد في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي، وتقدم باريس في الدقيقة التاسعة عن طريق نيمار، قبل أن يضيف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 26، وفي الدقيقة 38 سجل ماركينيوس الهدف الثالث للفريق الباريسي، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بثلاثية.

- نيمار يتصدى لمنتقدي ميسي بعد السوبر الفرنسي في تل أبيب

- تشافي: ميسي الأعظم في التاريخ لكن لا أحتاجه في برشلونة حاليا وعودته مستحيلة قد حُسِم الأمر

وفي الشوط الثاني، تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل هدفين في الدقيقتين 80 و86، لكن الهدف الأخير جاء من وضع أكروباتي غير مسبوق لميسي ليسجل هدفًا جديدًا يضاف إلى أسطورة أهدافه المميزة عبر تاريخه الطويل.

وبذلك يحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

ميسي يعادل رقم روماريو

ووفقًا لجريدة «ماركا» الإسبانية، فإن ميسي نجح في كسر رقمًا قياسيًا في مواجهة باريس سان جيرمان ضد كليرمونت التي أقيمت مساء أمس، متعلق بعدد أهدافه التاريخية على مر المواسم السابقة.

وفقًا للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لكرة القدم، فإن ثنائية ميسي جعلته يعادل رقم البرازيلي روماريو، ثالث أفضل هدّاف في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

وسجل ميسي الهدف رقم 772 مساويًا روماريو في الترتيب، بينما يتصدر كريستيانو رونالدو الصدارة برصيد 815 هدفًا، يليه الأسطورة جوزيف بيكان الذي يمتلك 805.

يأتي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يقع في المركز الرابع بتسجيله لـ767 هدفًا.