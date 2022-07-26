تشافي: ميسي الأعظم في التاريخ لكن لا أحتاجه في برشلونة حاليا وعودته مستحيلة قد حُسِم الأمر

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم تشافي، بأن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق في الوقت الحالي مستحيلة، لكنه رفض استبعاد عودته في المستقبل، كذلك رفض تشافي مقارنته باثنين من المدربين الأسطوريين لفريق برشلونة.

وكان مشوار ميسي مع برشلونة الذي استمر 21 عامًا انتهى في أغسطس الماضي، عندما انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، في ظل المشكلات المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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لكن ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات كأفضل لاعب في العالم، سجل ستة أهداف خلال موسمه الأول في الدوري الفرنسي وهو ما يشكل أسوأ سجل له خلال موسم واحد منذ أن سجل العدد نفسه من الأهداف في الدوري الإسباني في موسم 2005-2006، عندما كان في الـ18 من عمره.

ويتبقى عام واحد فقط في عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، علمًا بأن العقد يتضمن بندًا يسمح بالتمديد لعام آخر، وقد صرح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أمس الأول الأحد بأنه لا يعتقد أن قصة النجم الأرجنتيني مع برشلونة انتهت.

أما تشافي، زميل ميسي السابق في برشلونة والمدير الفني الحالي للفريق، فقد صرح خلال مؤتمر صحفي بأن مثل هذه الخطوة ليست مجدية، على الأقل في الوقت الحالي.

وقال تشافي الذي يعد الفريق للمباراة الودية المقررة أمام يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء في دالاس، ضمن جولة الفريقين في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد: «هو مرتبط بعقد، وهذا الأمر مستحيل حاليًا».

وأضاف تشافي: «ميسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم وفي التاريخ، رئيس النادي لابورتا قال بالفعل إن قصة ميسي مع برشلونة لم تنته، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك».