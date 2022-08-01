نيمار يتصدى لمنتقدي ميسي بعد السوبر الفرنسي في تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

قال البرازيلي نيمار إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله بفريق «باريس سان جيرمان» الفرنسي لكرة القدم ليس مطالبًا بإثبات شيء لمنتقديه، وذلك خلال ثاني موسم لميسي مع «سان جيرمان».

وغاب ميسي عن مستواه المعهود خلال موسمه الأول مع «باريس سان جيرمان»، حيث سجل 11 هدفًا خلال 34 مباراة علمًا بأنه سجل 38 هدفًا لـ«برشلونة» الإسباني في الموسم السابق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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لكن ميسي صنع 14 هدفًا، منها عشرة أهداف، خلال العام 2022، ولم يتفوق عليه في ذلك في مسابقات الدوري الخمس الكبرى سوى عثمان ديمبلي الذي صنع 11 هدفًا لـ«برشلونة» خلال 2022.

وقدم ميسي أداءً قويًا في أولى مباريات «سان جيرمان» في موسم 2022-2023، أمس الأحد، وافتتح التسجيل للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على «نانت» (4-0) في كأس السوبر الفرنسي.

ولدى سؤاله عما إذا كان الأداء الذي قدمه ميسي بمثابة مؤشر لميسي جديد مع «سان جيرمان»، دافع نيمار عن زميله.

وقال نيمار في تصريحات لمنصة «أمازون برايم»: «لا أعتقد أن الأمر كذلك، وأرى أن الناس تتحدث كثيرًا للغاية، هم لا يعرفون ما يحدث كل يوم، وما يحدث في الداخل».

وأضاف: «ليونيل هو ليونيل، لا يزال ليونيل ميسي، وهذا لا يتغير، هو يواصل إحداث الفارق، ويتأقلم».

وتابع: «بالطبع نأمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا نحن الثلاثة، أنا وليونيل وكيليان مبابي، فإذا كنا على ما يرام، أثق في أن هذا أمر جيد بالنسبة للفريق».

وسجل نيمار هدفين في مباراة السوبر التي أُقيمت في تل أبيب، كما سجل سيرجيو راموس الهدف الآخر للفريق، ليتوج «سان جيرمان» بجدارة بأول لقب له تحت قيادة مديره الفني الجديد كريستوف غالتييه.

وأحرز «سان جيرمان» لقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، منها تسع مرات خلال آخر عشر نسخ.