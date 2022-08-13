برشلونة يعلن قائمته لأولى مواجهات «الليغا» ويجدد لغونزاليس قبل إعارته لفالنسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن برشلونة، اليوم السبت، توصله لاتفاق مع لاعب الوسط نيكو غونزاليس، لتمديد عقده لموسمين إضافيين لينتهي في 30 يونيو 2026 بدلاً من 2024، مع انتقاله للعب في صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة هذا الموسم.

وكان تمديد عقد نيكو (20 عاما)، الذي بات يضم شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، الشرط الذي وضعه برشلونة ليعيره إلى فالنسيا الذي لن يحظ بخيار لشراء اللاعب، ويسعى برشلونة إلى تخفيض قيمة الرواتب التي يدفعها حتى يتمكن من ضم ظهير تشيلسي ماركوس ألونسو، الذي توصل معه إلى اتفاق منذ أيام، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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واستبعد المدير الفني لبرشلونة تشافي هرنانديز، المدافعين سيرجينيو ديست وصامويل أومتيتي والمهاجم مارتين برايثوايت من مواجهة رايو فاييكانو، اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

ومن المعروف أن برايثوايت وأومتيتي يعتبران خارج حسابات تشافي منذ فترة، إلا أن المفاجأة هي استبعاد ديست الذي فتح النادي الباب أمام إمكانية رحيله.

ويغيب عن المباراة أيضًا لاعب برشلونة الجديد الوحيد الذي لم يسجله، وهو المدافع الفرنسي جول كوندي، فيما تشمل القائمة المهاجم فيران توريس الذي حصل على الإذن الطبي الجمعة بعد تعافيه من جرح في القدم.

وتضم القائمة 23 لاعبًا هم تير شتيغن وإينياكي بينيا وأرناو تيناس وبيكيه وإريك جارسيا وكريستينسين وأراوخو وجوردي ألبا وبالدي وسيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس وجابي وكيسي ودي يونغ وبيانيتش وبيدري ورافينيا وديمبيلي وفيران توريس وأنسو فاتي وممفيس وليفاندوفسكي وأوباميانغ.



تدريبات برشلونة. (صفحة برشلونة عبر فيسبوك)