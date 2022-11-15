هوغو لوريس: علينا احترام ثقافة قطر

القاهرة - بوابة الوسط

صرح قائد المنتخب الفرنسي هوغو لوريس، أنه يجب احترام البلد المستضيف لبطولة كأس العالم، واحترام ثقافته.

وأضاف لوريس في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمونديال قطر 2022، أنه يجب إظهار الاحترام لقطر، لأنه عندما يرحب بالأجانب في دولته فرنسا، فإنه يتمنى منهم الالتزام بقواعد البلد واحترام ثقافته، لذلك سيفعل الشيء نفسه حال وصوله لقطر.

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ويستهل المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الأسترالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبي الدنمارك وتونس.