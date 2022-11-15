الإصابة تحرم المغربي أمين الحارث من مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي إصابة لاعبه الدولي المغربي أمين الحارث بالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ما يعني غيابه عن كأس العالم في قطر 2022.

وفي خبر نشره موقع «فرانس 24»، كشف مارسيليا الفرنسي تعرُّض لاعبه المغربي لإصابة عند الدقيقة 58 خلال مباراة فريقه أمام موناكو في الدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي.

وكان الحارث ضمن تشكيلة الـ26 لاعبًا التي أعلنها الخميس المدرب الجديد وليد الركراكي من أجل خوض المونديال القطري حيث يلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا.

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وكان الدولي المغربي قد تحدث قبل مباراة فريقه أمام موناكو: أنه في اللحظة التي يبدأ فيها اللاعب توخي الحذر من الإصابة، فإنه يكون أكثر عرضة لها، سأقدم كل شيء في المباراة، وسأحاول تفادي الإصابات، يجب أن نخوض المباريات بنسبة 100% ولا نفكر بكأس العالم، ستأتي كأس العالم لاحقا، إذا خضناها يكون الأمر جيدًا، وإذا تعرضنا لإصابة في المباراة الأخيرة يكون قدرنا.