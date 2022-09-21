«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

قررت سلسلة مطاعم «KFC» «كنتاكي» مقاضاة نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بسبب أزمة حقوق الصور، وكان مبابي امتنع عن حضور فعاليات ترويجية مع منتخب فرنسا، في ظل اعتراضه على الاتفاقية الخاصة بحقوق استخدام صوره.

وقال نائب رئيس الشركة في فرنسا آلان بيرال، خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء «رويترز» إنهم بصدد اتخاذ إجراء قانوني بسبب تصرف مبابي، غير أنه لم يوضح ما إذا كان هذا الإجراء سيجري ضد اللاعب نفسه أم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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وأضاف: «نحن دفعنا مقابل شيء واضح، وعلينا أن نقوم بما يلزم لحفظ حقوقنا».

جدير بالذكر أن ممثلي مبابي طالبوا بتعديل الاتفاق المبرم مع الاتحاد الفرنسي بخصوص حقوق الصورة بشكل دوري كل 4 سنوات، وهو ما رفضه رئيس الاتحاد نويل لو جريت.