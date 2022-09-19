بوغبا ووالدته قيد الحماية الأمنية وشقيقه يخرج بتصريحات مثيرة تطال مبابي

القاهرة - بوابة الوسط

يخضع بول بوغبا ووالدته يو موريبا للحماية الأمنية في بلدي إقامتيهما، إيطاليا وفرنسا، إزاء قضية الابتزاز الغريبة التي أدت لاتهام شقيق بول، ماتياس، واحتجازه قيد الحبس الاحتياطي، وكشفت جريدتا «لو باريزيان» و«لو إيكيب» أن قرار الحصول على هذه الحماية الأمنية بجانب الأمن الخاص الذي يحظى به لاعب وسط «يوفنتوس» الإيطالي ليس مفاجئًا، مع مراعاة خطورة المجموعة التي يجرى التحقيق معها، ومنها ماتياس.

- «ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

وقضى الشقيق الأكبر لبول بوغبا أول ليلة في السجن لتورطه المحتمل في عملية الابتزاز المتورط فيها أيضًا أربعة رجال آخرين وجميعهم أصدقاء طفولة للاعب وبعضهم لديه سجل جنائي، ونفى المتورطون الخمسة أمام القاضي تورطهم في عملية ابتزاز وخطف لاعب «اليوفي» الذين طلبوا منه 13 مليون يورو مقابل تقديم الحماية له لسنوات، مؤكدين أنهم تحركوا بضغط من مجموعة أخرى دون إبداء تفاصيل، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وكشف التحقيق أن ماتياس، لعب دور الوساطة للضغط على اللاعب الفرنسي الدولي والمقربين منه والدته يو موريبا ووكيلة أعماله البرازيلية رافائيلا بيمنتا، وملاحقته كي يدفع المال، وتم الإعلان عن القضية، التي هزت كرة القدم الفرنسية قبل أقل من شهرين من انطلاق فعاليات مونديال قطر 2022، عندما كشف ماتياس بوغبا (32 عامًا) في مداخلة غريبة أواخر أغسطس الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن لديه حقائق مروعة سيكشفها عن بول ومحاميته البرازيلية رافائيلا بيمنتا وكذلك عن كليان مبابي.