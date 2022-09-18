«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

القاهرة - بوابة الوسط

حسم نادي ريال مدريد قمة «ديربي مدريد» لصالحه بالفوز على أتلتيكو مدريد (2-1)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

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سجل الهدف الأول في المباراة، النجم البرازيلي رودريغو، في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، وضاعف النتيجة زميله فالفيردي، في الدقيقة 36، وقبل نهاية المباراة، قلص لاعب أتلتيكو، ماريو هيرموسو، النتيجة بتسجيله الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة استعاد ريال مدريد الصدارة بالوصول للنقطة 18، بينما تجمد رصيد منافسه عند 10 نقاط.