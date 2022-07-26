رسميا.. «يوفنتوس» يعلن رحيل آرون رامسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «يوفنتوس» الإيطالي، رسميًا، اليوم الثلاثاء، رحيل الدولي الويلزي آرون رامسي، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «يوفنتوس»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يعلن نادي يوفنتوس فسخ التعاقد مع اللاعب آرون رامسي».

وكان رامسي انتقل لصفوف «يوفنتوس» العام 2019 في صفقة انتقال حر، قادمًا من «آرسنال» الإنجليزي.

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وأعير رامسي مطلع العام الحالي لفريق «رينغرز» الأسكتلندي، وتأهل معهم لنهائي كأس الدوري الأوروبي.

وتوج رامسي مع «يوفنتوس» ببطولتي كأس إيطاليا والدوري الإيطالي مرة واحدة.