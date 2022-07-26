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رسميا.. «يوفنتوس» يعلن رحيل آرون رامسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 07:48 مساء
رسميا.. «يوفنتوس» يعلن رحيل آرون رامسي
«يوفنتوس» وآرون رامسي يتفقان على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين. (الإنترنت)
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أعلن نادي «يوفنتوس» الإيطالي، رسميًا، اليوم الثلاثاء، رحيل الدولي الويلزي آرون رامسي، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «يوفنتوس»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يعلن نادي يوفنتوس فسخ التعاقد مع اللاعب آرون رامسي».

وكان رامسي انتقل لصفوف «يوفنتوس» العام 2019 في صفقة انتقال حر، قادمًا من «آرسنال» الإنجليزي.

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وأعير رامسي مطلع العام الحالي لفريق «رينغرز» الأسكتلندي، وتأهل معهم لنهائي كأس الدوري الأوروبي.

وتوج رامسي مع «يوفنتوس» ببطولتي كأس إيطاليا والدوري الإيطالي مرة واحدة.

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