بوغبا يوجه ضربة موجعة ليوفنتوس قبل مواجهة برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن «بول بوغبا يعاني من إصابة في الركبة وسيغيب عن مواجهة برشلونة الودية في دالاس اليوم الثلاثاء».

ولم يوضح يوفنتوس فترة غياب بوغبا، لكنه أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 29 عامًا سيخضع للكشف بواسطة طبيب متخصص في الساعات المقبلة، بحسب «رويترز».

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وأضاف يوفنتوس في بيان «بعد الشكوى من ألم في الركبة اليمنى، خضع بول بوغبا لكشف بالأشعة وأوضحت وجود إصابة في الغضروف».

وربما سيغيب اللاعب الفرنسي، العائد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، عن مواجهة ساسولو في انطلاق الدوري في 15 أغسطس.