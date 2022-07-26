منظومة جديدة لبرشلونة أمام يوفنتوس في ثالث ودياته بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض برشلونة، اليوم الثلاثاء، في دالاس ثالث مباراة ودية، ضمن الجولة الأميركية بهدف مواصلة تحقيق الانتصارات وكسب الثقة قبل الموسم الجديد، على حساب يوفنتوس الإيطالي الذي يغيب عنه نجمه المصاب بول بوغبا.

ويعمل المدرب تشافي هرنانديز على إدماج العناصر الجديدة في منظومته، لكنه يتابع في الوقت نفسه الصفقات التي يحاول النادي إبرامها على أمل دعم الفريق بلاعبين إضافيين، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وقال تشافي «أحاول إقناعهم بأننا سنكون تنافسيين، أن لدينا أسلوب لعب واضح سيستمتعون به، وليس النادي فقط بل المدينة أيضًا، أود أن يأتوا هنا، أحاول جعلهم يشعرون بأنهم مهمون وأن برشلونة يساعدهم، هذه هي عظمة هذا النادي».

وبعد المستوى الجيد الذي قدمه الفريق أمام إنتر ميامي وريال مدريد، والفوز في المباراتين، يستعد «البرسا» في دالاس لمزيد من الكثافة في اللعب خلال مواجهة يوفنتوس، مع الأخذ في الاعتبار الدفع بالوافدين الجدد وإشراك جميع اللاعبين لتجنب الحمل الزائد والإرهاق.