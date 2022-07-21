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متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 10:05 مساء
متفوقا على مصر.. منتخب السنغال يتوج بجائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2022
المنتخب السنغالي يتفوق على مصر والكاميرون ويتوج بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا للعام 2022. (الإنترنت)
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فاز المنتخب السنغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا للعام 2022، متفوقا على المنتخب المصري والكاميروني.

وجاء التتويج خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الخميس، في المغرب.

كلمة رئيس «كاف»
وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، «أشكركم جميعا، ستكون أمسية جميلة، شكرا لحضوركم وأشكر الإعلام، نحن على نهج النجاح والنتائج ستظهر للعالم قريبا، لدينا لاعبون من مستوى عالٍ».

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وأضاف: «هدفنا الأول اليوم هو الاحتفال بكرة القدم الأفريقية ونعترف بأفضل النجوم رجالًا ونساءً في القارة وكل الأفارقة المحترفين في أوروبا.. نعلم أن أفريقيا تنتج مواهب من أفضل لاعبي العالم، وجزء مما نفعله اليوم هو الاحتفال والاعتراف بهم».

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