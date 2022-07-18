مونديال يوجين.. الإثيوبية غوتايتوك جبريسيلاسي تحقق ذهبية سباق الماراثون

القاهرة - بوابة الوسط

توجت الإثيوبية غوتايتوك جبريسيلاسي، اليوم الإثنين، بذهبية سباق الماراثون في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وقطعت جبريسيلاسي، بطلة ماراثون برلين العام الماضي، مسافة السباق بزمن 2.18:11 ساعة، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا للبطولة.

وكان الرقم السابق وهو 2.20:57 ساعة بحوزة البريطانية باولا رادكليف وسجلته في نسخة هلسنكي في 14 أغسطس العام 2005.

وعادت الفضية إلى الكينية جوديث جيبتوم كورير (2.18:20 ساعة) والبرونزية للإسرائيلية الكينية الأصل لوناه تشيمتاي سالبيتر (2.20:18 ساعة).

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وحذت جبريسيلاسي حذو مواطنها تاميرات تولا الذي توج بلقب الرجال الأحد.

وانسحبت حاملة اللقب الكينية روث تشيبغيتيتش من منتصف السباق على غرار ما حصل لها في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي عندما فشلت في إكماله.

وفازت بعد ذلك بماراثون شيكاغو في العام ذاته، ثم نالت لقب ماراثون ناغويا هذا العام بزمن 2:17:18 ساعة في ثاني أسرع توقيت في التاريخ خلف مواطنتها حاملة الرقم القياسي العالمي بريجيت كوسغي (2.16:02 ساعة).