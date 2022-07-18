Atwasat

فريزر-برايس تنتزع ذهبيتها الخامسة وتقود هيمنة جاميكا على سباق 100 متر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 10:03 صباحا
فريزر-برايس تنتزع ذهبيتها الخامسة وتقود هيمنة جاميكا على سباق 100 متر
الجاميكية فريزر-برايس تحتفل بفوزها بسباق 100 متر للسيدات ببطولة العالم لألعاب القوى بالولايات المتحدة. (رويترز)
alwasat radio

انتزعت شيلي-آن فريزر-برايس ميداليتها الذهبية الخامسة في سباق 100 متر للسيدات، ببطولة العالم لألعاب القوى مساء أمس الأحد، محققة 10.67 ثانية، وهو زمن جديد للبطولة، وسط هيمنة جاميكا على منصة التتويج.

وجاءت شريكا جاكسون في المركز الثاني أمام البطلة الأولمبية إيلين تومسون-هيرا، بحسب وكالة «رويترز».

وبدأت فريزر-برايس، السباق بشكل مثالي، وحافظت على تقدمها بينما حققت جاكسون زمنا شخصيا جديدا بلغ 10.73 ثانية، فيما سجلت تومسون-هيرا 10.81 ثانية.

وهذه المرة الأولى على الإطلاق بسباق 100 متر للسيدات في بطولة العالم، التي تحصد فيها دولة واحدة أول ثلاثة مراكز.

لكن سبق أن حققت جاميكا هذا الإنجاز مرتين في الأولمبياد في بكين 2008، وبواسطة العداءات الثلاثة في ألعاب طوكيو العام الماضي.

وحققت الولايات المتحدة الإنجاز ذاته في سباق الرجال يوم السبت الماضي، في سابقة تحدث لأول مرة منذ 1991.

5 ذهبيات في بطولة العالم
وعززت فريزر-برايس سجلها إلى خمس ذهبيات في بطولة العالم في سباق 100 متر، ولقبين أولمبيين في السباق ذاته، وبعمر 35 عاما لم تظهر عليها أي علامات على التراجع، حيث حققت الزمن الأفضل لها في تلك الألقاب السبعة.

- مونديال يوجين: الأوغندي تشيبتيغي يحتفظ بلقب سباق 10 آلاف متر

وقالت فريزر-برايس «هذا اللقب المفضل لي ببطولة العالم.. فعلت ذلك وعمري 35 عاما.. نعم لقد قلت 35»، مضيفة «طالما كنت في حالة صحية جيدة، سأواصل التنافس.. أنا متعطشة.. لدي الرغبة ولدي الثقة دائما أن بوسعي الركض بشكل أسرع، ولن أتوقف عن ذلك حتى تتوقف ثقتي في ذلك».

وتأمل فريزر-برايس أن تمثل عنصر إلهام لباقي السيدات، فيما قالت بطلة العالم «هذا ليس سهلا.. لا يتعلق الأمر بالمشاركة فقط بل أكون مطالبة بالعمل.. لا يمكنني حتى تخيل كم الأوقات التي تعرضت فيها لانتكاسات ونجحت في العودة، وأنا هنا مرة أخرى».

وتابعت «أن أواصل ذلك وعمري 35 ولدي طفل ومع ذلك أستمر، فإني أتمنى أن أكون امرأة ملهمة يحاول الآخرون السير على خطاها».

جاكسون تشعر بالاندهاش
وقالت جاكسون إنها تشعر بالاندهاش لمعرفة أنها ثالث أسرع امرأة من جاميكا في التاريخ، مضيفة «في العام الماضي تحولت إلى سباق 100 متر وكنت أشعر بالخوف لكني حصلت على وقتي، وأنا هنا اليوم، ولدي مشاعر رائعة بعدما أصبحت جزءا من التاريخ بهذه السيطرة (لجاميكا)».

وما زالت تومسون-هيرا، بطلة آخر نسختين من الأولمبياد في سباقي 100 و200 متر، وصاحبة ثاني أسرع زمن في التاريخ خلف فلورنس جريفيث-جوينر، تبحث عن لقبها الفردي الأول في بطولة العالم حيث سبق لها الفوز بفضية سباق 200 متر في 2015.

واكتفت البريطانية دينا آشر-سميث، صاحبة فضية بطولة العالم 2019، بالمركز الرابع وعادلت الزمن البريطاني بعدما سجلت 10.83 ثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي

الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي

بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي
خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا

خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا
وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي
إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين

إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين
خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ويعلن 3 مطالب

«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ...
الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»

الدبيبة يوجه بمنع الموظفين من الدخول لمقر عملهم قبل التطعيم ضد «كورونا»
ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟

ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟
رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس

رصد سلالة فرعية جديدة سريعة الانتشار من «أوميكرون» في لوس أنجلوس
كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط

بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس بايرن ميونيخ عبر «تويتر»: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة لانتقال ليفاندوفسكي
رئيس بايرن ميونيخ عبر «تويتر»: توصلنا إلى اتفاق مع برشلونة ...
«بايرن ميونيخ» يعلن تجديد عقد غنابري حتى 2026
«بايرن ميونيخ» يعلن تجديد عقد غنابري حتى 2026
مونديال يوجين: الإثيوبية غيداي تحرز ذهبية سباق 10 آلاف متر
مونديال يوجين: الإثيوبية غيداي تحرز ذهبية سباق 10 آلاف متر
مونديال ألعاب القوى: البولندي فايديك يفوز بمسابقة رمي المطرقة
مونديال ألعاب القوى: البولندي فايديك يفوز بمسابقة رمي المطرقة
مونديال يوجين: ذهبية رمي المطرقة للأميركية أندرسن
مونديال يوجين: ذهبية رمي المطرقة للأميركية أندرسن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته ......
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات ......
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند ......
المزيد
فريزر-برايس تنتزع ذهبيتها الخامسة وتقود هيمنة جاميكا على سباق 100 متر
فريزر-برايس تنتزع ذهبيتها الخامسة وتقود هيمنة جاميكا على ......
بعد انسحاب الصين.. قطر ضمن 4 دول ترغب في استضافة كأس آسيا
بعد انسحاب الصين.. قطر ضمن 4 دول ترغب في استضافة كأس آسيا...
مونديال يوجين: الأوغندي تشيبتيغي يحتفظ بلقب سباق 10 آلاف متر
مونديال يوجين: الأوغندي تشيبتيغي يحتفظ بلقب سباق 10 آلاف متر...
مونديال يوجين: ذهبية رمي المطرقة للأميركية أندرسن
مونديال يوجين: ذهبية رمي المطرقة للأميركية أندرسن...
مونديال ألعاب القوى: البولندي فايديك يفوز بمسابقة رمي المطرقة
مونديال ألعاب القوى: البولندي فايديك يفوز بمسابقة رمي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط