فريزر-برايس تنتزع ذهبيتها الخامسة وتقود هيمنة جاميكا على سباق 100 متر

القاهرة - بوابة الوسط

انتزعت شيلي-آن فريزر-برايس ميداليتها الذهبية الخامسة في سباق 100 متر للسيدات، ببطولة العالم لألعاب القوى مساء أمس الأحد، محققة 10.67 ثانية، وهو زمن جديد للبطولة، وسط هيمنة جاميكا على منصة التتويج.

وجاءت شريكا جاكسون في المركز الثاني أمام البطلة الأولمبية إيلين تومسون-هيرا، بحسب وكالة «رويترز».

وبدأت فريزر-برايس، السباق بشكل مثالي، وحافظت على تقدمها بينما حققت جاكسون زمنا شخصيا جديدا بلغ 10.73 ثانية، فيما سجلت تومسون-هيرا 10.81 ثانية.

وهذه المرة الأولى على الإطلاق بسباق 100 متر للسيدات في بطولة العالم، التي تحصد فيها دولة واحدة أول ثلاثة مراكز.

لكن سبق أن حققت جاميكا هذا الإنجاز مرتين في الأولمبياد في بكين 2008، وبواسطة العداءات الثلاثة في ألعاب طوكيو العام الماضي.

وحققت الولايات المتحدة الإنجاز ذاته في سباق الرجال يوم السبت الماضي، في سابقة تحدث لأول مرة منذ 1991.

5 ذهبيات في بطولة العالم

وعززت فريزر-برايس سجلها إلى خمس ذهبيات في بطولة العالم في سباق 100 متر، ولقبين أولمبيين في السباق ذاته، وبعمر 35 عاما لم تظهر عليها أي علامات على التراجع، حيث حققت الزمن الأفضل لها في تلك الألقاب السبعة.

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وقالت فريزر-برايس «هذا اللقب المفضل لي ببطولة العالم.. فعلت ذلك وعمري 35 عاما.. نعم لقد قلت 35»، مضيفة «طالما كنت في حالة صحية جيدة، سأواصل التنافس.. أنا متعطشة.. لدي الرغبة ولدي الثقة دائما أن بوسعي الركض بشكل أسرع، ولن أتوقف عن ذلك حتى تتوقف ثقتي في ذلك».

وتأمل فريزر-برايس أن تمثل عنصر إلهام لباقي السيدات، فيما قالت بطلة العالم «هذا ليس سهلا.. لا يتعلق الأمر بالمشاركة فقط بل أكون مطالبة بالعمل.. لا يمكنني حتى تخيل كم الأوقات التي تعرضت فيها لانتكاسات ونجحت في العودة، وأنا هنا مرة أخرى».

وتابعت «أن أواصل ذلك وعمري 35 ولدي طفل ومع ذلك أستمر، فإني أتمنى أن أكون امرأة ملهمة يحاول الآخرون السير على خطاها».

جاكسون تشعر بالاندهاش

وقالت جاكسون إنها تشعر بالاندهاش لمعرفة أنها ثالث أسرع امرأة من جاميكا في التاريخ، مضيفة «في العام الماضي تحولت إلى سباق 100 متر وكنت أشعر بالخوف لكني حصلت على وقتي، وأنا هنا اليوم، ولدي مشاعر رائعة بعدما أصبحت جزءا من التاريخ بهذه السيطرة (لجاميكا)».

وما زالت تومسون-هيرا، بطلة آخر نسختين من الأولمبياد في سباقي 100 و200 متر، وصاحبة ثاني أسرع زمن في التاريخ خلف فلورنس جريفيث-جوينر، تبحث عن لقبها الفردي الأول في بطولة العالم حيث سبق لها الفوز بفضية سباق 200 متر في 2015.

واكتفت البريطانية دينا آشر-سميث، صاحبة فضية بطولة العالم 2019، بالمركز الرابع وعادلت الزمن البريطاني بعدما سجلت 10.83 ثانية.