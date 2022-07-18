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مدفيديف يحافظ على صدارة تصنيف التنس.. وأنس جابر خامسة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 04:36 مساء
مدفيديف يحافظ على صدارة تصنيف التنس.. وأنس جابر خامسة
مدفيديف . (الإنترنت)
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حافظ لاعب كرة التنس، الروسي دانييال مدفيديف، على صدارته لتصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين للأسبوع الخامس على التوالي برصيد 7775 نقطة، إلى جانب جميع اللاعبين المصنفين في المراكز العشرة الأوائل.

واحتل اللاعب الألماني ألكساندر زفيريف المركز الثاني برصيد 6850 نقطة، وحل الإسباني رافايل نادال ثالثًا برصيد 6165 نقطة.

وتقدم الأميركي ماكسيم كريسي 8 مراكز وبات في المرتبة 33، إثر تتويجه بباكورة ألقابه في دورة نيوبورت الأميركية، وهي أفضل مرتبة له في مسيرته.

شفيونتيك تحلق في الصدارة
وفي فئة السيدات، تحلق البولندية إيغا شفيونتيك في الصدارة بفارق شاسع عن الاستونية أنيت كونتافيت، وتأتي اليونانية ماريا ساكاري في المرتبة الثالثة، فيما بقيت التونسية أنس جابر في المركز الخامس.

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وجاء تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل كالتالي:
1- الروسي دانييل مدفيديف: 7775 نقطة.

2- الألماني ألكسندر زفيريف: 6850.

3- الإسباني رافايل نادال: 6165.

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5045.

5- النرويجي كاسبر رود 4890.

6- الإسباني كارلوس ألكاراس 4845.

7- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 4770.

8- الروسي أندري روبليف 3540.

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3445.

10- الإيطالي يانيك سينر 3185.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:
1- البولندية إيغا شفيونتيك 8336. نقطة

2- الإستونية أنيت كونتافيت 4326.

3- اليونانية ماريا سكّاري 4190.

4- الإسبانية باولا بادوسا 4030.

5- التونسية أُنس جابر 4010.

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3267.

7- الأميركية جيسيكا بيغولا 3087 (+1).

8- الأميركية دانيال كولينز 3022 (-1).

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 2886.

10- البريطانية إيما رادوكانو 2717.

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