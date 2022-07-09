التونسية أنس جابر تخسر لقب «ويمبلدون» للتنس أمام الكازاخستانية ريباكينا

القاهرة - بوابة الوسط

حرمت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميًا من أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب.

جاء ذلك بعدما هزمتها، اليوم السبت، في نهائي «ويمبلدون» الإنجليزية على أرض عشبية بنتيجة (3-6 و6-2 و6-2)، بحسب «فرانس برس».

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وهذا اللقب الأول الكبير لريباكينا (23 عامًا) ومصنفة 23 عالميًا، المولودة في روسيا والتي اختارت حمل ألوان كازاخستان العام 2018 بدلًا عن روسيا التي فُرض حظر على لاعبيها بالمشاركة في النسخة الحالية بسبب غزو أوكرانيا.