بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

حظيت لاعبة التنس الموهوبة التونسية أُنس جابر باستقبال شعبي ورسمي لها في المطار، عقب وصولها لبلادها عبر رحلة جوية من العاصمة البريطانية، لندن، بعد مشاركتها المميزة في بطولة ويمبلدون وتتويجها ببطولتي مدريد وبرلين.

وكان في استقبال اللاعبة، وفقا لـ«رويترز» وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، بينما احتشد المشجعين لتحيتها وسط هتافات وزغاريد وعزف للموسيقي ومحاولات التقاط صور تذكارية مع نجمتهم.

وقالت نجمة التنس التونسية أُنس جابر اليوم الأربعاء، إن التتويج بلقب للفردي في إحدى البطولات الأربع الكبرى لن يفلت منها في المستقبل بينما تستهدف العودة إلى المركز الثاني في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وزيرة السعادة

واقتربت نجمة التنس التونسية الملقبة «وزيرة السعادة» من تحقيق حلمها بأن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تحرز لقب الفردي في بطولة كبرى قبل أن تخسر في نهائي بطولة ويمبلدون.

وقدمت اللاعبة التونسية أداء مميزا في البطولة وكانت تتوقع أن تتوجه بنهاية رائعة لكن منافستها إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان خطفت الأضواء عندما فازت عليها بنتيجة 3-6 و6-2 و6-2.

أُنس تتراجع للمركز الخامس

وكانت اللاعبة التونسية تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات قبل أن تتراجع للمركز الخامس بعد خسارة نهائي البطولة في لندن.

وقالت أُنس للصحفيين عند عودتها لبلادها تونس اليوم: «أعرف أنني قادرة على العودة إلى مكاني في المركز الثاني واحتلال المركز الأول بتصنيف اللاعبات المحترفات فيما بعد.. المهم أنني أملك المستوى للعودة إلى مركزي في التصنيف. هذا شيء مطمئن لأن الترتيب مهم كثيرا الآن».

وقالت بنبرة مفعمة بالتحدي: «لقب البطولة الكبرى لن يهرب.. الخسارة ستجعلني أفكر في طريقة لعبي وكيف يجب أن ألعب للفوز باللقب»

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تشريف كل العرب

وكشفت أُنس جابر أنها ستأخد فترة استراحة قبل السفر لخوض جولة البطولات الأمريكية التي ستسعى خلالها لاستعادة مركزها في التصنيف.

وختمت حديثها بالقول: «سعيدة أنني تونسية وفخورة بتشريف كل العرب وأوجه رسالة مفادها أنه عندما تؤمنون بأنفسكم تحققون أحلامكم».

استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)

استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)

استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)

استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)