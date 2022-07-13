Atwasat

بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 11:17 مساء
بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس
استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)
alwasat radio

حظيت لاعبة التنس الموهوبة التونسية أُنس جابر باستقبال شعبي ورسمي لها في المطار، عقب وصولها لبلادها عبر رحلة جوية من العاصمة البريطانية، لندن، بعد مشاركتها المميزة في بطولة ويمبلدون وتتويجها ببطولتي مدريد وبرلين.

وكان في استقبال اللاعبة، وفقا لـ«رويترز» وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، بينما احتشد المشجعين لتحيتها وسط هتافات وزغاريد وعزف للموسيقي ومحاولات التقاط صور تذكارية مع نجمتهم.

وقالت نجمة التنس التونسية أُنس جابر اليوم الأربعاء، إن التتويج بلقب للفردي في إحدى البطولات الأربع الكبرى لن يفلت منها في المستقبل بينما تستهدف العودة إلى المركز الثاني في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وزيرة السعادة
واقتربت نجمة التنس التونسية الملقبة «وزيرة السعادة» من تحقيق حلمها بأن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تحرز لقب الفردي في بطولة كبرى قبل أن تخسر في نهائي بطولة ويمبلدون.

وقدمت اللاعبة التونسية أداء مميزا في البطولة وكانت تتوقع أن تتوجه بنهاية رائعة لكن منافستها إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان خطفت الأضواء عندما فازت عليها بنتيجة 3-6 و6-2 و6-2.

أُنس تتراجع للمركز الخامس
وكانت اللاعبة التونسية تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات قبل أن تتراجع للمركز الخامس بعد خسارة نهائي البطولة في لندن.

وقالت أُنس للصحفيين عند عودتها لبلادها تونس اليوم: «أعرف أنني قادرة على العودة إلى مكاني في المركز الثاني واحتلال المركز الأول بتصنيف اللاعبات المحترفات فيما بعد.. المهم أنني أملك المستوى للعودة إلى مركزي في التصنيف. هذا شيء مطمئن لأن الترتيب مهم كثيرا الآن».

وقالت بنبرة مفعمة بالتحدي: «لقب البطولة الكبرى لن يهرب.. الخسارة ستجعلني أفكر في طريقة لعبي وكيف يجب أن ألعب للفوز باللقب»

- التونسية أنس جابر تخسر لقب «ويمبلدون» للتنس أمام الكازاخستانية ريباكينا
- بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
- (فيديو) أول لاعبة عربية تتأهل لبطولة كبرى.. التونسية أنس جابر في نهائي ويمبلدون للتنس

تشريف كل العرب
وكشفت أُنس جابر أنها ستأخد فترة استراحة قبل السفر لخوض جولة البطولات الأمريكية التي ستسعى خلالها لاستعادة مركزها في التصنيف.

وختمت حديثها بالقول: «سعيدة أنني تونسية وفخورة بتشريف كل العرب وأوجه رسالة مفادها أنه عندما تؤمنون بأنفسكم تحققون أحلامكم».

استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)
استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)
استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)
استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)
استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)
استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)
استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)
استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي

برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
روما يبقي على مانشيني حتى 2027 بعقد جديد
روما يبقي على مانشيني حتى 2027 بعقد جديد
رحيم ستيرلينغ يعلن رحيله عن مانشستر سيتي
رحيم ستيرلينغ يعلن رحيله عن مانشستر سيتي
رسميا.. «فنربغشة» التركي يفسخ عقد مسعود أوزيل
رسميا.. «فنربغشة» التركي يفسخ عقد مسعود أوزيل
رسميا.. رحيم ستيرلينغ لاعبا في صفوف تشيلسي
رسميا.. رحيم ستيرلينغ لاعبا في صفوف تشيلسي
الاتحاد القطري يعلن خوض 3 مباريات ودية استعدادا لكأس العالم
الاتحاد القطري يعلن خوض 3 مباريات ودية استعدادا لكأس العالم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح...
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته ......
المزيد
برشلونة يسقط في فخ التعادل بأولى مبارياته التحضيرية
برشلونة يسقط في فخ التعادل بأولى مبارياته التحضيرية...
بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس
بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس...
رسميا.. برشلونة يعير ترينكاو إلى سبورتنغ لشبونة
رسميا.. برشلونة يعير ترينكاو إلى سبورتنغ لشبونة...
الاتحاد القطري يعلن خوض 3 مباريات ودية استعدادا لكأس العالم
الاتحاد القطري يعلن خوض 3 مباريات ودية استعدادا لكأس العالم...
رسميا.. رحيم ستيرلينغ لاعبا في صفوف تشيلسي
رسميا.. رحيم ستيرلينغ لاعبا في صفوف تشيلسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط