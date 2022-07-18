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يحصد أول الألقاب.. كريسي يتوج بدورة «نيوبورت» الأميركية للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 11:44 صباحا
يحصد أول الألقاب.. كريسي يتوج بدورة «نيوبورت» الأميركية للتنس
الأميركي ماكسيم كريسي يتوج بلقبه الاحترافي الأول بفوزه في نهائي دورة نيوبورت الأميركية على الكازخستاني ألكسندر بوبليك. سيباستيان (ا ف ب)
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توج الأميركي ماكسيم كريسي، بلقبه الاحترافي الأول، بعد فوزه مساء أمس الأحد، على الكازاخي ألكسندر بوبليك، في نهائي دورة نيوبورت الأميركية لكرة المضرب 2-6 و6-3 و7-6 (7-3).

وعوض كريسي، الفرنسي الأصل الذي نافس بألوان بلده الأم حتى 2018 حين نال الجنسية الأميركية، ما حصل معه في وقت سابق من العام الحالي حين خرج خاسرا من أول مباراتين نهائيتين في مسيرته أمام الإسباني رافايل نادال في دورة ملبورن وأمام مواطنه تايلور فريتز في دورة إيستبورن، وفقا لـ«فرانس برس».

واحتاج ماكسيم كريسي إلى ساعتين و23 دقيقة لحسم مواجهته مع بوبليك المولود في روسيا لكنه بدأ الدفاع عن ألوان كازاخستان العام 2016، حارما الأخير من لقبه الثاني بعد الذي أحرزه أوائل العام الحالي في دورة مونبلييه.

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أفضل ترتيب خلال مسيرته
وبعد فوزه بلقبه الاحترافي الأول، من المقرر أن يصعد كريسي من المركز الـ41 في تصنيف رابطة المحترفين الذي يصدر الإثنين، إلى الـ32 في أفضل ترتيب خلال مسيرته.

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