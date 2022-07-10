ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام

القاهرة - بوابة الوسط

تُوج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3) الأحد في المباراة النهائية، بحسب «فرانس برس».

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وهو اللقب الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عامًا، في ويمبلدون والـ21 في بطولات الغراند سلام مقلصًا الفارق إلى لقب واحد عن حامل الرقم القياسي الإسباني رافايل نادال الذي انسحب من نصف النهائي بسبب الإصابة في عضلة البطن، وفض الشراكة مع السويسري روجيه فيدرر (20 لقبًا كبيرًا).