سبورتينغ لشبونة يضم ترينكاو رغم رفض تلبية طلبات برشلونة في الصفقة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل فرانسيسكو ترينكاو إلى العاصمة البرتغالية، تمهيدًا لتوقيعه غدًا الإثنين عقدًا مع سبورتينغ لشبونة قادمًا من برشلونة، وسيخضع ترينكاو للفحص الطبي قبيل التوقيع لدى سبورتينغ.

يأتي هذا رغم أن النادي البرتغالي رفض تلبية طلب برشلونة، بدفع 20 مليون يورو، مقابل الحصول على خدماته، وسيدفع سبورتينغ ما يمثل 50% من قيمة اللاعب 22 عامًا، على موسمين، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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علمًا بأن ترينكاو سيلعب في صفوفه معارًا في الموسم الأول مقابل 3 ملايين يورو، وسيشمل هذا الاتفاق توقيع ترينكاو لعقد لمدة خمسة مواسم مع سبورتينغ، الذي سيدفع إجمالي 10 ملايين يورو.

وتألق ترينكاو الموسم الماضي مع وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي لعب له معارًا من «البرسا»، وسيحق لبرشلونة الحصول على 50% أيضًا من قيمة أي صفقة انتقال مستقبلي للاعب، الذي كان انتقل لـ«البلاوغرانا» في صيف 2020 قادمًا من براغا.