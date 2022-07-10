50 مليون إسترليني تقرب تشيلسي من ستيرلينغ بمباركة غوارديولا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن تشيلسي توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي، لضم رحيم ستيرلينغ، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وسينضم ستيرلينغ لمدة خمسة مواسم، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وسيكون ستيرلينغ أول المنضمين لتشيلسي، منذ استحواذ تود بولي، وكليرليك كابيتال، على النادي، وشارك ستيرلينغ (27 عامًا) في 47 مباراة مع السيتي في الموسم الماضي، وأحرز 17 هدفًا، وصنع 9 أهداف في جميع المسابقات، بحسب «رويترز».

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وانتقل مهاجم إنجلترا إلى السيتي قادمًا من ليفربول في يوليو 2015، وأحرز 131 هدفًا في 337 مع الفريق، ونال لقب الدوري مع السيتي في 4 مناسبات، بالإضافة إلى لقب كأس الرابطة 4 مرات أيضاً، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

لكن ستيرلينغ خرج من حسابات المدرب بيب غوارديولا لفترات طويلة من الموسم الماضي، إذ فضل المدرب الإسباني الاعتماد على فيل فودن، وجاك غريليش.