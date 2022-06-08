بنصف دستة أهداف.. بلجيكا تكتسح بولندا في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب البلجيكي فوزًا كاسحًا علي ضيفه بولندا، بنصف دستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل أهداف المباراة لصالح منتخب بلجيكا كل من أكسيل فيتسل، كيفين دي بروين، لياندرو تروسارد (هدفين)، ولياندير ديندونكير، ولويس أوبيندا في الدقائق 42، 59، 73، 80، 83، و93 على التوالي، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد في اللقاء في الدقيقة 28، ليرد منتخب بلجيكا بـ6 أهداف.

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بهذه النتيجة تواجد منتخب بلجيكا في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالمستوى الأول، بعدما وصل إلى الفوز الأول والنقاط الثلاث التي جمعها من تسجيل 5 أهداف وتلقي 5. بينما تواجد منتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني حيث أحرز 3 واستقبل 6.