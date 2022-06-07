المنتخب الأسترالي يتجاوز الإمارات ويضرب موعدا مع بيرو في ملحق كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب الأسترالي في تحقيق الفوز على نظيره الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2022.

وتقدم المنتخب الأسترالي بهدف في الدقيقة (53) عن طريق لاعبه جاكسون إرفين، قبل أن يرد المنتخب الإماراتي سريعًا بهدف في الدقيقة (57) عن طريق لاعبه كايو. وعاد المنتخب الأسترالي للتقدم من جديد بالهدف الثاني في الدقيقة (84).

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