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تعادل قاتل ينجو بإسبانيا من فخ التشيك في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 11:35 مساء
تعادل قاتل ينجو بإسبانيا من فخ التشيك في دوري الأمم الأوروبية
المنتخب الإسباني يحقق تعادلا صعبا (2 - 2) أمام منتخب التشيك ضمن مباريات المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية. (الإنترنت)
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نجح منتخب إسبانيا من النجاة بخسارة على يد مضيفه المنتخب التشيكي بتعادل قاتل (2-2)، وذلك في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية التي أُقيمت اليوم الأحد، على ملعب (إيدن أرينا) في العاصمة التشيكية براغ.

وسجل بيسيك وكوتشا للتشيك في الدقيقتين 5 و66، بينما أحرز لإسبانيا غافي في الدقيقة (45+3)، وإينيجو مارتينيز في الدقيقة 90.

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بهذا التعادل، رفع منتخب التشيك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد إسبانيا إلى نقطتين في المركز الثالث.

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