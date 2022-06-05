تعادل قاتل ينجو بإسبانيا من فخ التشيك في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

نجح منتخب إسبانيا من النجاة بخسارة على يد مضيفه المنتخب التشيكي بتعادل قاتل (2-2)، وذلك في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية التي أُقيمت اليوم الأحد، على ملعب (إيدن أرينا) في العاصمة التشيكية براغ.

وسجل بيسيك وكوتشا للتشيك في الدقيقتين 5 و66، بينما أحرز لإسبانيا غافي في الدقيقة (45+3)، وإينيجو مارتينيز في الدقيقة 90.

- رونالدو يقود البرتغال لفوز عريض على سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

- مقدونيا الشمالية يحقق أول فوز في مجموعات دوري الأمم الأوروبية

بهذا التعادل، رفع منتخب التشيك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد إسبانيا إلى نقطتين في المركز الثالث.