مقدونيا الشمالية يحقق أول فوز في مجموعات دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق منتخب مقدونيا الشمالية، أول فوز له في المجموعة الرابعة بالقسم الثالث من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بهدفين دون رد، على مضيفه منتخب جبل طارق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة.

وافتتح إينيس بردهي التسجيل لمصلحة مقدونيا الشمالية في الدقيقة 21، فيما تكفل بوبان نيكولوف بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة، تصدر منتخب مقدونيا الشمالية الترتيب موقتًا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه منتخب جورجيا، الذي يحل ضيفًا على منتخب بلغاريا، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

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ويقبع منتخب جبل طارق في قاع الترتيب بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.