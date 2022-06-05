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رونالدو يقود البرتغال لفوز عريض على سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 10:53 مساء
رونالدو يقود البرتغال لفوز عريض على سويسرا في دوري الأمم الأوروبية
رونالدو يقود البرتغال لفوز عريض على سويسرا في دوري الأمم الأوروبية. (الإنترنت)
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فاز المنتخب البرتغالي على نظيره المنتخب السويسري، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب خوسيه ألفالادي، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

وسجل ويليام كارفاليو هدف تقدم منتخب البرتغال، في الدقيقة (15)، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو ثنائية في 4 دقائق في الدقيقتين (35) و(39)، قبل أن يضيف جواو كانسيلو الهدف الرابع بالدقيقة 68 من زمن المباراة.

وكان منتخب البرتغال قد تعادل مع إسبانيا بهدف لمثله، يوم الخميس الماضي، في افتتاح مشواره ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

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بهذه النتيجة، تصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب التشيك صاحب الوصافة، والذي تعادل مع إسبانيا التي تتواجد بالمركز الثالث بنقطتين وتذيلت سويسرا الترتيب دون نقاط.

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