منتخب إيطاليا يفوز على المجر في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب الإيطالي في تحقيق الفوز على نظيره المجري، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وأحرز نيكولو باريلا ولورينزو بيليغريني هدفي الـ«آزوري» في الدقيقتين 30 و45، فيما أحرز الإيطالي جيانلوكا مانشيني هدف المجر الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 61.

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بهذه النتيجة رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد المنتخب المجري عند 3 نقاط في المركز الثاني.